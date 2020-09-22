إصابة مستوطن بالحجارة قرب حلحول
رام الله - دنيا الوطن
أصيب مساء اليوم الثلاثاء، مستوطن جرّاء رشق مركبات إسرائيلية بالحجارة، قرب بلدة حلحول شمال الخليل، جنوب الضفة الغربية.
أصيب مساء اليوم الثلاثاء، مستوطن جرّاء رشق مركبات إسرائيلية بالحجارة، قرب بلدة حلحول شمال الخليل، جنوب الضفة الغربية.
وأفادت مصادر إسرائيلية، بأن مجموعة من الشبان، قاموا برشق مركبات المستوطنين بالحجارة، قبل أن ينسحبوا من المكان.
ووصلت تعزيزات كبيرة من قوات الاحتلال إلى المنطقة، وشرعت بالبحث عن ملقي الحجارة، وسط أراضي المواطنين القريبة من البلدة.
ووصلت تعزيزات كبيرة من قوات الاحتلال إلى المنطقة، وشرعت بالبحث عن ملقي الحجارة، وسط أراضي المواطنين القريبة من البلدة.
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