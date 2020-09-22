إصابة مستوطن بالحجارة قرب حلحول

وأفادت مصادر إسرائيلية، بأن مجموعة من الشبان، قاموا برشق مركبات المستوطنين بالحجارة، قبل أن ينسحبوا من المكان.



ووصلت تعزيزات كبيرة من قوات الاحتلال إلى المنطقة، وشرعت بالبحث عن ملقي الحجارة، وسط أراضي المواطنين القريبة من البلدة.



رام الله - دنيا الوطنأصيب مساء اليوم الثلاثاء، مستوطن جرّاء رشق مركبات إسرائيلية بالحجارة، قرب بلدة حلحول شمال الخليل، جنوب الضفة الغربية.