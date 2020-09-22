السعودية تكشف تفاصيل عودة مناسك العمرة والزيارة للمقيمين والوافدين

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، الموافقة على أداء مناسك العمرة والزيارة، تدريجياً من داخل المملكة.



وقالت وزارة الداخلية في بيان لها: إنه سيسمح بأداء العمرة والزيارة من داخل السعودية، تدريجياً بداية من الرابع من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.



وأكدت أن المرحلة الأولى من عودة العمرة والزيارة، ستكون 30% من الطاقة الاستيعابية، في الرابع من الشهر المقبل، بينما ستشمل المرحلة الثانية العمرة والزيارة للمواطنين والمقيمين بـ 75%، في 18 من نفس الشهر.



وشددت وزارة الداخلية السعودية، على أن استقبال المعتمرين من خارج المملكة، سيبدأ من الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.



وكانت المملكة، قررت في شهر نيسان/ أبريل الماضي، وقف مناسك العمرة في الديار الحجازية، بسبب تفشي وباء (كورونا)، بينما كانت فريضة الحج في أوائل آب/ أغسطس الماضي، مقتصرة فقط على بضع آلاف من سكان المملكة.