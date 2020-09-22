السعودية تكشف تفاصيل عودة مناسك العمرة والزيارة للمقيمين والوافدين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، الموافقة على أداء مناسك العمرة والزيارة، تدريجياً من داخل المملكة.
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها: إنه سيسمح بأداء العمرة والزيارة من داخل السعودية، تدريجياً بداية من الرابع من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
وأكدت أن المرحلة الأولى من عودة العمرة والزيارة، ستكون 30% من الطاقة الاستيعابية، في الرابع من الشهر المقبل، بينما ستشمل المرحلة الثانية العمرة والزيارة للمواطنين والمقيمين بـ 75%، في 18 من نفس الشهر.
وشددت وزارة الداخلية السعودية، على أن استقبال المعتمرين من خارج المملكة، سيبدأ من الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
وكانت المملكة، قررت في شهر نيسان/ أبريل الماضي، وقف مناسك العمرة في الديار الحجازية، بسبب تفشي وباء (كورونا)، بينما كانت فريضة الحج في أوائل آب/ أغسطس الماضي، مقتصرة فقط على بضع آلاف من سكان المملكة.
أعلنت المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، الموافقة على أداء مناسك العمرة والزيارة، تدريجياً من داخل المملكة.
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها: إنه سيسمح بأداء العمرة والزيارة من داخل السعودية، تدريجياً بداية من الرابع من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
وأكدت أن المرحلة الأولى من عودة العمرة والزيارة، ستكون 30% من الطاقة الاستيعابية، في الرابع من الشهر المقبل، بينما ستشمل المرحلة الثانية العمرة والزيارة للمواطنين والمقيمين بـ 75%، في 18 من نفس الشهر.
وشددت وزارة الداخلية السعودية، على أن استقبال المعتمرين من خارج المملكة، سيبدأ من الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
وكانت المملكة، قررت في شهر نيسان/ أبريل الماضي، وقف مناسك العمرة في الديار الحجازية، بسبب تفشي وباء (كورونا)، بينما كانت فريضة الحج في أوائل آب/ أغسطس الماضي، مقتصرة فقط على بضع آلاف من سكان المملكة.
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