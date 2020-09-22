عربي

السعودية تكشف تفاصيل عودة مناسك العمرة والزيارة للمقيمين والوافدين

السعودية تكشف تفاصيل عودة مناسك العمرة والزيارة للمقيمين والوافدين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، الموافقة على أداء مناسك العمرة والزيارة، تدريجياً من داخل المملكة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها: إنه سيسمح بأداء العمرة والزيارة من داخل السعودية، تدريجياً بداية من الرابع من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وأكدت أن المرحلة الأولى من عودة العمرة والزيارة، ستكون 30% من الطاقة الاستيعابية، في الرابع من الشهر المقبل، بينما ستشمل المرحلة الثانية العمرة والزيارة للمواطنين والمقيمين بـ 75%، في 18 من نفس الشهر.

وشددت وزارة الداخلية السعودية، على أن استقبال المعتمرين من خارج المملكة، سيبدأ من الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وكانت المملكة، قررت في شهر نيسان/ أبريل الماضي، وقف مناسك العمرة في الديار الحجازية، بسبب تفشي وباء (كورونا)، بينما كانت فريضة الحج في أوائل آب/ أغسطس الماضي، مقتصرة فقط على بضع آلاف من سكان المملكة.

أخبار ذات صلة

السيسي: لا يُوجد أهم من قضية فلسطين في الشرق الأوسط والحق الفلسطيني استنزف أجيالًا

السيسي: لا يُوجد أهم من قضية فلسطين في الشرق الأوسط والحق الفلسطيني استنزف أجيالًا

الرئيس التونسي: حق الشعب الفلسطيني بأرضه لم يجد طريقه إلى التطبيق بعهد الأمم المتحدة

الرئيس التونسي: حق الشعب الفلسطيني بأرضه لم يجد طريقه إلى التطبيق بعهد الأمم المتحدة

أمير دولة قطر: واصلنا تقديم الدعم العاجل وطويل الأمد لأهل غزة

أمير دولة قطر: واصلنا تقديم الدعم العاجل وطويل الأمد لأهل غزة

العاهل الأردني: الطريق الوحيد للسلام العادل إقامة دولة فلسطينية على حدود 67

العاهل الأردني: الطريق الوحيد للسلام العادل إقامة دولة فلسطينية على حدود 67

ولي عهد البحرين لـ &#34;نتنياهو&#34;: اتفاق تأييد السلام يعزز من ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار

ولي عهد البحرين لـ "نتنياهو": اتفاق تأييد السلام يعزز من ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار

الأردن يسجل رقماً قياسياً بعدد إصابات فيروس (كورونا) خلال يوم واحد

الأردن يسجل رقماً قياسياً بعدد إصابات فيروس (كورونا) خلال يوم واحد

الحكومة المصرية تُحذر مواطنيها من الفيضان

الحكومة المصرية تُحذر مواطنيها من الفيضان

مصدر في (حزب الله) يكشف ما استهدفه انفجار &#34;عين قانا&#34;

مصدر في (حزب الله) يكشف ما استهدفه انفجار "عين قانا"

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

النيابة العامة بغزة تفتح تحقيقاً بـ 238 قضية على مستوى محافظات القطاع

النيابة العامة بغزة تفتح تحقيقاً بـ 238 قضية على مستوى محافظات القطاع

الأسير عبد الرحمن شعيبات يُعلق إضرابه عن الطعام

الأسير عبد الرحمن شعيبات يُعلق إضرابه عن الطعام

أبو بكر: الاحتلال يُعيد حوالة &#34;الكانتينا&#34; الخاصة بمشتريات الأسرى

أبو بكر: الاحتلال يُعيد حوالة "الكانتينا" الخاصة بمشتريات الأسرى

الاحتلال يُبعد شاباً عن الأقصى ويحتجز آخرين في البلدة القديمة

الاحتلال يُبعد شاباً عن الأقصى ويحتجز آخرين في البلدة القديمة

&#34;الخارجية&#34;: لا وفيات جديدة بفيروس (كورونا) بين جالياتنا لليوم السابع على التوالي

"الخارجية": لا وفيات جديدة بفيروس (كورونا) بين جالياتنا لليوم السابع على التوالي

هيئة المطاعم والفنادق بغزة: تم تقديم مساعدات مالية للقطاع السياحي دون التنسيق معنا

هيئة المطاعم والفنادق بغزة: تم تقديم مساعدات مالية للقطاع السياحي دون التنسيق معنا

مركز فلسطين للأسرى: السجون على وشك الانفجار في وجه السجان

مركز فلسطين للأسرى: السجون على وشك الانفجار في وجه السجان

أسرى سجن (إيشل) الإسرائيلي يشرعون بخطوات احتجاجية لتحسين ظروفهم

أسرى سجن (إيشل) الإسرائيلي يشرعون بخطوات احتجاجية لتحسين ظروفهم

منوعات

شاهد: سيرين عبد النور تكشف موقف زوجها من مشهد القُبلة مع محمود نصر

شاهد: سيرين عبد النور تكشف موقف زوجها من مشهد القُبلة مع محمود نصر

صورة لـ&#34;ياسمين الخطيب&#34; من طفولتها .. والجمهور: &#34; مرسومة رسم &#34;

صورة لـ"ياسمين الخطيب" من طفولتها .. والجمهور: " مرسومة رسم "

بعد بكائه فرحاً.. تسريب فيديو لرقص أمير كرارة من زفاف شقيقته

بعد بكائه فرحاً.. تسريب فيديو لرقص أمير كرارة من زفاف شقيقته

شاهد: &#34;حليمة بولند&#34; بالأخضر بمناسبة اليوم الوطني السعودي

شاهد: "حليمة بولند" بالأخضر بمناسبة اليوم الوطني السعودي

شاهد: كيف أصبح نجم ذا فويس كيدز بعد التخلص من السمنة؟

شاهد: كيف أصبح نجم ذا فويس كيدز بعد التخلص من السمنة؟

شاهد: &#34;منة فضالي&#34; تخسر وزنها بسبب (شجن).. فكيف أصبحت؟

شاهد: "منة فضالي" تخسر وزنها بسبب (شجن).. فكيف أصبحت؟

الفنان الجزائري حمدي بناني يفارق الحياة متأثرا بوباء (كورونا)

الفنان الجزائري حمدي بناني يفارق الحياة متأثرا بوباء (كورونا)

الشاعر كريم العراقي يطمئن محبيه: سأنتصر على السرطان

الشاعر كريم العراقي يطمئن محبيه: سأنتصر على السرطان

شاهد: أحمد الفيشاوي يرفض اعتذار محمد رمضان بعد اهانته له.. فيديو

شاهد: أحمد الفيشاوي يرفض اعتذار محمد رمضان بعد اهانته له.. فيديو

شاهد: حقن بلازما لـ&#34;حسن شاكوش&#34; و&#34;عمر كمال&#34; فى تونس

شاهد: حقن بلازما لـ"حسن شاكوش" و"عمر كمال" فى تونس

عربي

الرئيس التونسي: حق الشعب الفلسطيني بأرضه لم يجد طريقه إلى التطبيق بعهد الأمم المتحدة

الرئيس التونسي: حق الشعب الفلسطيني بأرضه لم يجد طريقه إلى التطبيق بعهد الأمم المتحدة

أمير دولة قطر: واصلنا تقديم الدعم العاجل وطويل الأمد لأهل غزة

أمير دولة قطر: واصلنا تقديم الدعم العاجل وطويل الأمد لأهل غزة

ولي عهد البحرين لـ &#34;نتنياهو&#34;: اتفاق تأييد السلام يعزز من ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار

ولي عهد البحرين لـ "نتنياهو": اتفاق تأييد السلام يعزز من ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار

الأردن يسجل رقماً قياسياً بعدد إصابات فيروس (كورونا) خلال يوم واحد

الأردن يسجل رقماً قياسياً بعدد إصابات فيروس (كورونا) خلال يوم واحد