دولي

شاهد: مندوب إسرائيل ينسحب من قاعة الأمم المتحدة بسبب أردوغان

شاهد: مندوب إسرائيل ينسحب من قاعة الأمم المتحدة بسبب أردوغان
رام الله - دنيا الوطن
غادر المندوب الإسرائيلي الدائم بالأمم المتحدة، جلعاد أردان، قاعة المنظمة الأممية في نيويورك، بعد هجوم شنه الرئيس التركي رجب أردوغان على إسرائيل، خلال كلمته.

وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت): إن الرئيس التركي قال في رسالة عبر الفيديو إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، بافتتاح دورتها الـ 75: "اليد القذرة التي تمتد للقدس، حيث توجد الأماكن المقدسة للأديان الثلاثة، تزيد من وقاحتها".

وأكد أردوغان، أن تركيا لن تدعم أية خطة لا يكون الشعب الفلسطيني طرفاً فيها، في إشارة إلى (صفقة القرن) الأمريكية.

من جانبه، زعم المندوب الإسرائيلي، أن الرئيس أردوغان، يواصل تصريحاته المعادية للسامية، ضد إسرائيل.

 

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