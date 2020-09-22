شؤون فلسطينية

الداخلية تُقرر تشديد إجراءات الإغلاق في مناطق بمحافظتي غزة والشمال

الداخلية تُقرر تشديد إجراءات الإغلاق في مناطق بمحافظتي غزة والشمال
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الداخلية في قطاع غزة: إنه في إطار تحديث تقييم الحالة الوبائية لفيروس (كورونا)، قررت فرض مزيد من تشديد الإجراءات والإغلاق على منطقة مخيم جباليا في محافظة شمال غزة، وتقسيمه إلى عدة مربعات، بسبب ارتفاع أعداد الإصابات فيه.

ودعت داخلية غزة، أهالي منطقة مخيم جباليا إلى الحد من الحركة، والالتزام الكامل بإجراءات السلامة والوقاية، حتى نتمكن من السيطرة على بؤر تفشي الوباء.

وقررت فرض مزيد من تشديد الإجراءات في منطقة "التركمان" شرق محافظة غزة، وتقسيمها إلى مربعات، وندعو أهلنا في تلك المنطقة، للحد من الحركة بسبب ارتفاع الإصابات المسجلة فيها، وزيادة نسبة المخالطين لها.

كما سيتم تشديد إجراءات الفصل بين محافظتي غزة وشمال غزة، وبين محافظة غزة، وباقي المحافظات.

وأكدت الداخلية، استمرار قرار منع التجمعات في المحافظات كافة، وندعو المواطنين إلى التقيد بإجراءات السلامة والوقاية؛ حتى نتجنب العودة لسياسة تشديد الإجراءات والإغلاق، إضافة لاستمرار إغلاق شاطئ البحر أمام المصطافين في المحافظات كافة.

وأكدت داخلية غزة، أن الأجهزة المختصة، تواصل اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

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