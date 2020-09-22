الشرطة والنيابة تحققان بوفاة موقوف بنظارة شرطة بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

قال العقيد لؤي ارزيقات، المتحدث الرسمي باسم الشرطة الفلسطينية: إن الشرطة والنيابة العامة، تحققان بوفاة موقوف في نضارة سجن مركز بيت لحم.



وقال العقيد ارزيقات: إن الشرطة والنيابة، فتحتا تحقيقاً لمعرفة ظروف وفاة الموقوف، أيمن القاضي (49 عاماً) الذي أعلن عن وفاته، مساء اليوم الثلاثاء في نضارة شرطة بيت لحم.