الشرطة والنيابة تحققان بوفاة موقوف بنظارة شرطة بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
قال العقيد لؤي ارزيقات، المتحدث الرسمي باسم الشرطة الفلسطينية: إن الشرطة والنيابة العامة، تحققان بوفاة موقوف في نضارة سجن مركز بيت لحم.
وقال العقيد ارزيقات: إن الشرطة والنيابة، فتحتا تحقيقاً لمعرفة ظروف وفاة الموقوف، أيمن القاضي (49 عاماً) الذي أعلن عن وفاته، مساء اليوم الثلاثاء في نضارة شرطة بيت لحم.
قال العقيد لؤي ارزيقات، المتحدث الرسمي باسم الشرطة الفلسطينية: إن الشرطة والنيابة العامة، تحققان بوفاة موقوف في نضارة سجن مركز بيت لحم.
وقال العقيد ارزيقات: إن الشرطة والنيابة، فتحتا تحقيقاً لمعرفة ظروف وفاة الموقوف، أيمن القاضي (49 عاماً) الذي أعلن عن وفاته، مساء اليوم الثلاثاء في نضارة شرطة بيت لحم.
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