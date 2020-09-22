أردوغان: لن ندعم أي خطة لا يكون الشعب الفلسطيني طرفًا فيها

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

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رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان: إنه لا يمكن حل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي؛ إلا من خلال إقامة دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة والمتصلة جغرافيا على أساس حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لرؤية حل الدولتين.



وانتقد أردوغان في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إسرائيل، لانتهاكاتها القانون الدولي ضد الشعب الفلسطيني.



وأوضح أن بلاده لن تدعم أية خطة لا يكون الشعب الفلسطيني طرفا فيها، مشيرا إلى أن "الفلسطينيين يواجهون سياسة القمع والعنف من جانب إسرائيل منذ أكثر من نصف قرن".



كما انتقد أردوغان، الدول التي أعلنت نيتها فتح سفارات بالقدس، وقال إن ذلك يساهم في تعقيد القضية لا حلها.