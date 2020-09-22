عاجل

  • النيابة العامة والشرطة تحققان بوفاة موقوف في نظارة مديرية شرطة بيت لحم

دولي

أردوغان: لن ندعم أي خطة لا يكون الشعب الفلسطيني طرفًا فيها

أردوغان: لن ندعم أي خطة لا يكون الشعب الفلسطيني طرفًا فيها
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان: إنه لا يمكن حل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي؛ إلا من خلال إقامة دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة والمتصلة جغرافيا على أساس حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لرؤية حل الدولتين.

وانتقد أردوغان في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إسرائيل، لانتهاكاتها القانون الدولي ضد الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن بلاده لن تدعم أية خطة لا يكون الشعب الفلسطيني طرفا فيها، مشيرا إلى أن "الفلسطينيين يواجهون سياسة القمع والعنف من جانب إسرائيل منذ أكثر من نصف قرن".

كما انتقد أردوغان، الدول التي أعلنت نيتها فتح سفارات بالقدس، وقال إن ذلك يساهم في تعقيد القضية لا حلها.

أخبار ذات صلة

غوتيريش: مرض فيروس (كورونا) أكد الحاجة إلى تعزيز التعددية

غوتيريش: مرض فيروس (كورونا) أكد الحاجة إلى تعزيز التعددية

بريطانيا تسجل ارتفاعاً حاداً في الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

بريطانيا تسجل ارتفاعاً حاداً في الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

ألمانيا: ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس (كورونا) إلى 274158 حالة

ألمانيا: ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس (كورونا) إلى 274158 حالة

المكسيك: إصابات (كورونا) تتجاوز الـ 700 ألف

المكسيك: إصابات (كورونا) تتجاوز الـ 700 ألف

أردوغان: تحويل إسطنبول إلى مركز للأمم المتحدة يدعم سلام العالم

أردوغان: تحويل إسطنبول إلى مركز للأمم المتحدة يدعم سلام العالم

&#34;ربما الأسبوع المقبل&#34;.. إسرائيل لم تُحدد موعد التصويت على معاهدة السلام

"ربما الأسبوع المقبل".. إسرائيل لم تُحدد موعد التصويت على معاهدة السلام

إسرائيل تدير مكتب رعاية مصالح بالبحرين منذ عشر سنوات

إسرائيل تدير مكتب رعاية مصالح بالبحرين منذ عشر سنوات

أكثر من 31 مليون إصابة بفيروس (كورونا) عالمياً والوفيات تقترب من المليون

أكثر من 31 مليون إصابة بفيروس (كورونا) عالمياً والوفيات تقترب من المليون

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

النيابة العامة بغزة تفتح تحقيقاً بـ 238 قضية على مستوى محافظات القطاع

النيابة العامة بغزة تفتح تحقيقاً بـ 238 قضية على مستوى محافظات القطاع

الأسير عبد الرحمن شعيبات يعلق إضرابه عن الطعام

الأسير عبد الرحمن شعيبات يعلق إضرابه عن الطعام

أبو بكر: الاحتلال يعيد حوالة &#34;الكانتينا&#34; الخاصة بمشتريات الأسرى

أبو بكر: الاحتلال يعيد حوالة "الكانتينا" الخاصة بمشتريات الأسرى

الاحتلال يبعد شاباً عن الأقصى ويحتجز آخرين في البلدة القديمة

الاحتلال يبعد شاباً عن الأقصى ويحتجز آخرين في البلدة القديمة

&#34;الخارجية&#34;: لا وفيات جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا لليوم السابع على التوالي

"الخارجية": لا وفيات جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا لليوم السابع على التوالي

مركز فلسطين: السجون على وشك الانفجار في وجه السجان

مركز فلسطين: السجون على وشك الانفجار في وجه السجان

أسرى إيشل يشرعون بخطوات احتجاجية للمطالبة بتحسين ظروفهم

أسرى إيشل يشرعون بخطوات احتجاجية للمطالبة بتحسين ظروفهم

عريقات يبحث مع القنصل البريطاني العام بالقدس التطورات الأخيرة في المنطقة

عريقات يبحث مع القنصل البريطاني العام بالقدس التطورات الأخيرة في المنطقة

منوعات

شاهد: سيرين عبد النور تكشف موقف زوجها من مشهد القُبلة مع محمود نصر

شاهد: سيرين عبد النور تكشف موقف زوجها من مشهد القُبلة مع محمود نصر

صورة لـ&#34;ياسمين الخطيب&#34; من طفولتها .. والجمهور: &#34; مرسومة رسم &#34;

صورة لـ"ياسمين الخطيب" من طفولتها .. والجمهور: " مرسومة رسم "

بعد بكائه فرحاً.. تسريب فيديو لرقص أمير كرارة من زفاف شقيقته

بعد بكائه فرحاً.. تسريب فيديو لرقص أمير كرارة من زفاف شقيقته

شاهد: &#34;حليمة بولند&#34; بالأخضر بمناسبة اليوم الوطني السعودي

شاهد: "حليمة بولند" بالأخضر بمناسبة اليوم الوطني السعودي

شاهد: كيف أصبح نجم ذا فويس كيدز بعد التخلص من السمنة؟

شاهد: كيف أصبح نجم ذا فويس كيدز بعد التخلص من السمنة؟

شاهد: &#34;منة فضالي&#34; تخسر وزنها بسبب (شجن).. فكيف أصبحت؟

شاهد: "منة فضالي" تخسر وزنها بسبب (شجن).. فكيف أصبحت؟

الفنان الجزائري حمدي بناني يفارق الحياة متأثرا بوباء (كورونا)

الفنان الجزائري حمدي بناني يفارق الحياة متأثرا بوباء (كورونا)

الشاعر كريم العراقي يطمئن محبيه: سأنتصر على السرطان

الشاعر كريم العراقي يطمئن محبيه: سأنتصر على السرطان

شاهد: أحمد الفيشاوي يرفض اعتذار محمد رمضان بعد اهانته له.. فيديو

شاهد: أحمد الفيشاوي يرفض اعتذار محمد رمضان بعد اهانته له.. فيديو

شاهد: حقن بلازما لـ&#34;حسن شاكوش&#34; و&#34;عمر كمال&#34; فى تونس

شاهد: حقن بلازما لـ"حسن شاكوش" و"عمر كمال" فى تونس

عربي

الرئيس التونسي: حق الشعب الفلسطيني بأرضه لم يجد طريقه إلى التطبيق بعهد الأمم المتحدة

الرئيس التونسي: حق الشعب الفلسطيني بأرضه لم يجد طريقه إلى التطبيق بعهد الأمم المتحدة

ولي عهد البحرين لـ &#34;نتنياهو&#34;: اتفاق تأييد السلام يعزز من ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار

ولي عهد البحرين لـ "نتنياهو": اتفاق تأييد السلام يعزز من ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار

الأردن يسجل رقماً قياسياً بعدد إصابات فيروس (كورونا) خلال يوم واحد

الأردن يسجل رقماً قياسياً بعدد إصابات فيروس (كورونا) خلال يوم واحد

شاهد: انفجار كبير في بلدة عين قانا جنوبي لبنان

شاهد: انفجار كبير في بلدة عين قانا جنوبي لبنان