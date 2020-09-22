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شؤون فلسطينية

النيابة العامة بغزة تفتح تحقيقاً بـ 238 قضية على مستوى محافظات القطاع

النيابة العامة بغزة تفتح تحقيقاً بـ 238 قضية على مستوى محافظات القطاع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت النيابة العامة بغزة، اليوم الثلاثاء: إنها فتحت تحقيقاً بـ 238 قضية على مستوى محافظات القطاع.

وأضافت في تقريرها اليومي، الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أنه لم يسجل اليوم أي قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة.

وتابعت أن من بين القضايا، ست قضايا تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة، و14 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي.

وأضافت النيابة العامة: أن 218 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي، فيما قامت باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات.

وعمدت النيابة العامة إلى توقيف 56 متهماً على مختلف القضايا المذكورة، فيما استمرت الإجراءات بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

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