الأسير عبد الرحمن شعيبات يعلق إضرابه عن الطعام

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت عائلة الأسير عبد الرحمن شعيبات من بيت لحم بتعليق إضرابه عن الطعام الذي استمر 43 يوماً احتجاجاً على اعتقاله الإداري.



وأوضحت عائلة شعيبات أن ابنها الأسير عبد الرحمن تمكن من انتزاع اتفاق يقضي بتحديد سقف زمني لاعتقاله الإداري.



والأسير عبد الرحمن شعيبات (30 عاماً) من بيت ساحور في بيت لحم، اُعتقل عدة مرات سابقاً، وكان آخرها في الخامس من حزيران/ يونيو 2020، وجرى تحويله للاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر.



وسبق أن حذرت مؤسسات الأسرى وجهات حقوقية من أن الأسيرين ماهر الأخرس وعبد الرحمن شعيبات يواجهان أوضاعاً صحية خطيرة، يُقابلها تعنت ورفض الاحتلال بالاستجابة لمطلبهما المتمثل بإنهاء اعتقالهما الإداري.



وقال نادي الأسير في بيان له، إن الأسير الأخرس (49 عاماً) بلدة سيلة الظهر في جنين مضرب منذ (58) يوماً ولا يزال محتجزاً في مستشفى "كابلان" الإسرائيلي.