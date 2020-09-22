عاجل

  • النيابة العامة والشرطة تحققان بوفاة موقوف في نظارة مديرية شرطة بيت لحم

شؤون فلسطينية

أبو بكر: الاحتلال يعيد حوالة "الكانتينا" الخاصة بمشتريات الأسرى

أبو بكر: الاحتلال يعيد حوالة "الكانتينا" الخاصة بمشتريات الأسرى
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري ابو بكر: إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية قامت بإرجاع الحوالة المالية الخاصة بمشتريات الأسرى الفلسطينيين أو ما تعرف بـ (الكانتينا)، ولم تدخلها الى حسابات شركة "ددش" التي تتسلم هذه الحوالة شهريا كالمعتاد منذ 13 عاما.

وأضاف أبو بكر، بعد أن قمنا بتحويل المبالغ المخصصة لمشتريات الأسرى اليوم، أبلغنا بأنه تم استلام المبلغ الخاص بهذه الحوالة للمعتقلين الجنائيين، فيما تم إبلاغ البنك أن المبلغ المخصص للأسرى الأمنيين قد تم إغلاقه.

وأكد أن المبالغ التي تدخل لكل أسير شهريا تبلغ 400 شيكل، تستخدم في تغطية متطلبات الأسرى وطعامهم وسجائرهم وغيرها من احتياجات تتعنت إدارة السجون الإسرائيلية بتوفيرها أو تقديمها وفق الاحتياج الآدمي الطبيعي.

وأشار الى أن مثل هذا الإجراء يعني أن سلطات الاحتلال تواصل إمعانها في القرصنة والبلطجة المالية على مستحقات الأسرى وعائلاتهم، وتسعى الى التنغيص على الأسرى بكل تفاصيل حياتهم، وتضيق الخناق عليهم أكثر وأكثر بأوامر سياسية
إسرائيلية عليا كنوع من الإبتزاز والضغط لتحقيق مكاسب سياسية وإخضاع القيادة الفلسطينية وتجريم النضال الفلسطيني.

وجاءت أقوال أبو بكر تلك خلال زيارته وتكريمه ونائب محافظ جنين كمال أبو الرب، الأسير المحرر زياد مطلق سعيد السيلاوي من قرية زبوبا غرب جنين، الذي أفرج عنه قبل أيام بعد قضاء 17 عاما ونصف العام في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

كما زار الوفد الذي شمل أيضا منسق فصائل العمل الوطني راغب أبو دياك ومدير هيئة شؤون الأسرى سياف أبو سيف، ومدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور وأمين سر حركة فتح في زبوبا حسين جرادات، وعضو اقليم فتح منير صبيحات، عائلة الأسير المضرب عن الطعام ماهر الأخرس، وكذلك زيارة منزل رئيس بلدية سيلة الظهر أسعد حنتولي المعتقل منذ 15/9/2020.

أخبار ذات صلة

النيابة العامة بغزة تفتح تحقيقاً بـ 238 قضية على مستوى محافظات القطاع

النيابة العامة بغزة تفتح تحقيقاً بـ 238 قضية على مستوى محافظات القطاع

الأسير عبد الرحمن شعيبات يعلق إضرابه عن الطعام

الأسير عبد الرحمن شعيبات يعلق إضرابه عن الطعام

الاحتلال يبعد شاباً عن الأقصى ويحتجز آخرين في البلدة القديمة

الاحتلال يبعد شاباً عن الأقصى ويحتجز آخرين في البلدة القديمة

&#34;الخارجية&#34;: لا وفيات جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا لليوم السابع على التوالي

"الخارجية": لا وفيات جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا لليوم السابع على التوالي

هيئة المطاعم والفنادق بغزة: تم تقديم مساعدات مالية للقطاع السياحي دون التنسيق معنا

هيئة المطاعم والفنادق بغزة: تم تقديم مساعدات مالية للقطاع السياحي دون التنسيق معنا

مركز فلسطين: السجون على وشك الانفجار في وجه السجان

مركز فلسطين: السجون على وشك الانفجار في وجه السجان

أسرى إيشل يشرعون بخطوات احتجاجية للمطالبة بتحسين ظروفهم

أسرى إيشل يشرعون بخطوات احتجاجية للمطالبة بتحسين ظروفهم

عريقات يبحث مع القنصل البريطاني العام بالقدس التطورات الأخيرة في المنطقة

عريقات يبحث مع القنصل البريطاني العام بالقدس التطورات الأخيرة في المنطقة

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

النيابة العامة بغزة تفتح تحقيقاً بـ 238 قضية على مستوى محافظات القطاع

النيابة العامة بغزة تفتح تحقيقاً بـ 238 قضية على مستوى محافظات القطاع

الأسير عبد الرحمن شعيبات يعلق إضرابه عن الطعام

الأسير عبد الرحمن شعيبات يعلق إضرابه عن الطعام

أبو بكر: الاحتلال يعيد حوالة &#34;الكانتينا&#34; الخاصة بمشتريات الأسرى

أبو بكر: الاحتلال يعيد حوالة "الكانتينا" الخاصة بمشتريات الأسرى

الاحتلال يبعد شاباً عن الأقصى ويحتجز آخرين في البلدة القديمة

الاحتلال يبعد شاباً عن الأقصى ويحتجز آخرين في البلدة القديمة

&#34;الخارجية&#34;: لا وفيات جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا لليوم السابع على التوالي

"الخارجية": لا وفيات جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا لليوم السابع على التوالي

مركز فلسطين: السجون على وشك الانفجار في وجه السجان

مركز فلسطين: السجون على وشك الانفجار في وجه السجان

أسرى إيشل يشرعون بخطوات احتجاجية للمطالبة بتحسين ظروفهم

أسرى إيشل يشرعون بخطوات احتجاجية للمطالبة بتحسين ظروفهم

عريقات يبحث مع القنصل البريطاني العام بالقدس التطورات الأخيرة في المنطقة

عريقات يبحث مع القنصل البريطاني العام بالقدس التطورات الأخيرة في المنطقة

منوعات

شاهد: سيرين عبد النور تكشف موقف زوجها من مشهد القُبلة مع محمود نصر

شاهد: سيرين عبد النور تكشف موقف زوجها من مشهد القُبلة مع محمود نصر

صورة لـ&#34;ياسمين الخطيب&#34; من طفولتها .. والجمهور: &#34; مرسومة رسم &#34;

صورة لـ"ياسمين الخطيب" من طفولتها .. والجمهور: " مرسومة رسم "

بعد بكائه فرحاً.. تسريب فيديو لرقص أمير كرارة من زفاف شقيقته

بعد بكائه فرحاً.. تسريب فيديو لرقص أمير كرارة من زفاف شقيقته

شاهد: &#34;حليمة بولند&#34; بالأخضر بمناسبة اليوم الوطني السعودي

شاهد: "حليمة بولند" بالأخضر بمناسبة اليوم الوطني السعودي

شاهد: كيف أصبح نجم ذا فويس كيدز بعد التخلص من السمنة؟

شاهد: كيف أصبح نجم ذا فويس كيدز بعد التخلص من السمنة؟

شاهد: &#34;منة فضالي&#34; تخسر وزنها بسبب (شجن).. فكيف أصبحت؟

شاهد: "منة فضالي" تخسر وزنها بسبب (شجن).. فكيف أصبحت؟

الفنان الجزائري حمدي بناني يفارق الحياة متأثرا بوباء (كورونا)

الفنان الجزائري حمدي بناني يفارق الحياة متأثرا بوباء (كورونا)

الشاعر كريم العراقي يطمئن محبيه: سأنتصر على السرطان

الشاعر كريم العراقي يطمئن محبيه: سأنتصر على السرطان

شاهد: أحمد الفيشاوي يرفض اعتذار محمد رمضان بعد اهانته له.. فيديو

شاهد: أحمد الفيشاوي يرفض اعتذار محمد رمضان بعد اهانته له.. فيديو

شاهد: حقن بلازما لـ&#34;حسن شاكوش&#34; و&#34;عمر كمال&#34; فى تونس

شاهد: حقن بلازما لـ"حسن شاكوش" و"عمر كمال" فى تونس

عربي

الرئيس التونسي: حق الشعب الفلسطيني بأرضه لم يجد طريقه إلى التطبيق بعهد الأمم المتحدة

الرئيس التونسي: حق الشعب الفلسطيني بأرضه لم يجد طريقه إلى التطبيق بعهد الأمم المتحدة

ولي عهد البحرين لـ &#34;نتنياهو&#34;: اتفاق تأييد السلام يعزز من ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار

ولي عهد البحرين لـ "نتنياهو": اتفاق تأييد السلام يعزز من ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار

الأردن يسجل رقماً قياسياً بعدد إصابات فيروس (كورونا) خلال يوم واحد

الأردن يسجل رقماً قياسياً بعدد إصابات فيروس (كورونا) خلال يوم واحد

شاهد: انفجار كبير في بلدة عين قانا جنوبي لبنان

شاهد: انفجار كبير في بلدة عين قانا جنوبي لبنان