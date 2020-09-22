الاحتلال يبعد شاباً عن الأقصى ويحتجز آخرين في البلدة القديمة

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رام الله - دنيا الوطن

أبعدت سلطات الاحتلال اليوم الثلاثاء الشاب المقدسي "روحي القولاغاصي" عن المسجد الاقصى وأبوابه ومداخله لمدة ثلاثة شهور.



وسبق أن اعتقلت قوات الاحتلال الشاب "القولاغاصي" قبل أيام وأبعدته عن المسجد لمدة أسبوع جرى تمديدها لثلاثة أشهر اليوم.



وخلال السنوات الماضية تعرض المقدسي "روحي القولاغاصي" للاعتقال عدة مرات في سجون الاحتلال بعد اقتحام منزله في حارة السعدية بالبلدة القديمة وأمضى شهوراً في الاعتقال الإداري.



في غضون ذلك احتجزت قوات الاحتلال مساء اليوم عددًا كبيرًا من المقدسيين في البلدة القديمة وحررت بحقهم مخالفات مالية بذريعة "وجود صور لهم بدون كمامات".



وكانت قوات الاحتلال اعتقلت أحد الشبان عند حاجز قلنديا بالقدس المحتلة، كما شرعت بوضع مكعبات اسمنيتة لإغلاق شوارع في بيت حنينا ومخيم شعفاط تمهيدا لإغلاق شامل بسبب ما يسمى بـ "عيد الغفران" لدى المستوطنين.