الرئيس التونسي: حق الشعب الفلسطيني بأرضه لم يجد طريقه إلى التطبيق بعهد الأمم المتحدة

الرئيس التونسي قيس سعيد

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رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس التونسي قيس سعيد: إن حق الشعب الفلسطيني في أرضه لم يجد طريقه إلى التطبيق في عهد الأمم المتحدة.



جاء ذلك في كلمته خلال الاجتماع السنوي للاحتفال بالذكرى 75 لتأسيس الأمم المتحدة، والمنعقد عبر تقنية (فيديو كونفرنس)، حيث أوضح أن "الكثير من الحقوق لم تجد طريقها إلى التطبيق، ومنها حق الشعب الفلسطيني في أرضه".



وأضاف: "الوقت حان للتفكير معا في مستقبل الإنسانية جمعاء ورفع الظلم عن كل إنسان في العالم".