شؤون فلسطينية

مركز فلسطين: السجون على وشك الانفجار في وجه السجان

مركز فلسطين: السجون على وشك الانفجار في وجه السجان
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
حذر مركز فلسطين لدراسات الأسرى من انفجار وشيك في سجون الاحتلال، نتيجة الضغط الشديد الذي يتعرض له الأسرى بسبب تراجع أوضاعهم المعيشية الى حد كبير، والخشية على حياتهم من جائحة (كورونا).

وأوضح مدير المركز، الباحث رياض الأشقر، أن الأوضاع في سجون الاحتلال وصلت الى حد كبير من التراجع الذي لم يعد يحتمله الأسرى، بعد سحب العديد من انجازاتهم، ووقف العشرات من الأصناف من كنتين السجن، إضافة الى الاستهتار بحياتهم وتعريضها للخطر وعدم توفير وسائل حماية ووقاية لهم من فيروس (كورونا) والأخطار الأخرى المحدقة بهم .

وأشار الأشقر إلى أن الأسرى بدأوا اليوم في سجن (ايشل) بخطوات تصعيدية حيث أغلقوا أقسام السجن، وقرروا إرجاع وجبات الطعام غداً الأربعاء وصولا لحل التنظيم في حال فشلت الحوارات مع إدارة السجون في تحسين أوضاعهم المعيشية، وإبعاد شبح (كورونا) عنهم .

وأضاف الأشقر أن الأسرى في عوفر يتشاورون في الدخول بتصعيد موسع وإضراب مفتوح عن الطعام بعد تردي الأوضاع في السجن الى حد كبير ، نتيجة زيادة الأعداد في السجن ونقص الملابس ، كذلك عدم اتخاذ التدابير الاحترازية لوقف تفشي فيروس كورونا بين صفوفهم ، حيث شهد السجن تصاعد واضح في أعداد المصابين خلال الأيام الماضية.

وأكد أن الأسرى في بقية السجون لن يقفوا مكتوفي الأيدي في حال حدث تصعيد في أي سجن، وان التوتر سيطال كافة السجون، وخطوات التصعيد سيشارك بها كل الأسرى للحفاظ على مكتسباتهم ، ووقف الهجمة الشرسة بحقهم، والحصول على حقوقهم من السجان .

وطالب الاشقر المؤسسات الدولية بالتدخل العاجل لوقف الانفجار وتطبيق الاتفاقيات الدولية على واقع الاسرى، والضغط على الاحتلال لوقف الهجمة بحقهم، وحمايتهم من جائحة (كورونا)، وإعادة ما تم سحبه من انجازات خلال السنوات الماضية.

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