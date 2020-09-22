أمير دولة قطر: واصلنا تقديم الدعم العاجل وطويل الأمد لأهل غزة





وفيما يتعلق الأزمة الخليجية، قال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني: إن الحوار غير المشروط القائم على المصالح المشتركة واحترام سيادة الدول هو السبيل لحلّ الأزمة الخليجية.

رام الله - دنيا الوطنقال أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن بلاده واصلت بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، تقديم الدعم العاجل والطويل الأمد لأهل قطاع غزة.ودعا في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى إلزام إسرائيل بفك الحصار عن غزة، ودعوتها للالتزام بالشرعية الدولية.وقال أمير قطر: إنه رغم الإجماع على عدالة قضية فلسطين إلا أن المجتمع الدولي يقف عاجزاً أمام التعنت الإسرائيلي والاستمرار في احتلال الأراضي.وشدد آل ثاني، على أن السلام العادل لا يمكن تحقيقه إلا بالتزام إسرائيل بمبادرة السلام العربية وحل قضية فلسطين.