العاهل الأردني: الطريق الوحيد للسلام العادل إقامة دولة فلسطينة على حدود 67

الرئيس عباس والعاهل الأردني

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء: إن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مازال يتفاقم، والحل الوحيد لإنهائه هو حل الدولتين.



وأضاف في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الطريق الوحيد للسلام العادل إقامة دولة فلسطينة على حدود 67 عاصمتها القدس الشرقية.



وشدد العاهل الأردني على أن "حماية مدينة القدس تقع على عاتق المجتمع الدولي".



في موضوع آخر، قال الملك عبد الله الثاني: إن العالم يواجه جملة من التحديات في مقدمتها قضية اللاجئين والفقر، مؤكداً أنه يجب تشكيل شبكات أمان إقليمية للتعامل مع جائحة (كورونا).