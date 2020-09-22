أسرى إيشل يشرعون بخطوات احتجاجية للمطالبة بتحسين ظروفهم

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

شرع أسرى سجن إيشل بخطوات متصاعدة احتجاجا على الظروف الحياتية الصعبة وعدم مراعاة إدارة سجون الاحتلال للتباعد في ظل وباء (كورونا).



وأفاد مكتب إعلام الأسرى في بيان له، بأن أسرى إيشل أغلقوا اليوم أقسام السجن وقرروا إرجاع وجبات الطعام غداً الأربعاء احتجاجا على سوء ظروفهم الاعتقالية واستهتار إدارة السجون بحياتهم تزامنا مع ارتفاع الإصابات بين السجانين والأسرى بفيروس (كورونا).



وبحسب إعلام الأسرى فإن الأسرى يلوحوا بحل التنظيم بعد فشل الحوارات مع إدارة السجون، مؤكدين على مشروعية الخطوات النضالية التي ينفذها أسرى ايشل، محملاً الاحتلال المسؤولية الكاملة.



وطالب كافة مؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات الدولة بالتدخل العاجل والاطلاع على أوضاع الأسرى وفضح ممارسات الاحتلال بحقهم.