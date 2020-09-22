ولي عهد البحرين لـ "نتنياهو": اتفاق تأييد السلام يعزز من ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وكالة الأنباء البحرينية اليوم الثلاثاء، بأن اتصالاً هاتفياً جرى بين ولي العهد البحريني، نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.



وخلال الاتصال أكد ولي العهد البحريني، على أهمية تعزيز الأمن والسلم الدولي ومواصلة الجهود الداعمة للسلام والاستقرار والازدهار، مشيرًا إلى أن توقيع مملكة البحرين إعلان تأييد السلام مع دولة اسرائيل يعزز من ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.



كما جرى استعراض مجالات التعاون الثنائي في إطار إعلان تأييد السلام بين الجانبين، وعدد من المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.



من جهته، قال الناطق باسم نتنياهو، اوفير جندلمان في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إن المكالمة كانت رائعة وودية جداً، حيث تم خلالها بحث السبل لصب مضمون عملي في الاتفاقيات بين البلدين التي تتناول المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والسياحية.