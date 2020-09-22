عريقات يبحث مع القنصل البريطاني العام بالقدس التطورات الأخيرة في المنطقة

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رام الله - دنيا الوطن

التقى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. صائب عريقات، بالقنصل البريطاني العام في القدس فيليب هول، حيث ناقش الطرفان التطورات الاخيرة في المنطقة.



واكد الجانبان على أن السلام يتحقق بدولتين على حدود ١٩٦٧ وان السلام الشامل والعادل والدائم يعنى انهاء الاحتلال، وتم التاكيد على رفض الضم والاستيطان.