أبو حسنة: (أونروا) تمر بأزمة مالية خانقة وإمكانيات العودة للدراسة متوفرة
رام الله - دنيا الوطن
قال عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا): إن الوكالة تمر بأزمة مالية خانقة ولديها عجز حتى نهاية العام بحوالي 200 مليون دولار.
قال عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا): إن الوكالة تمر بأزمة مالية خانقة ولديها عجز حتى نهاية العام بحوالي 200 مليون دولار.
وشدد على أن هذا المبلغ مهم جداً توفيره من أجل استمرار برامج (أونروا) في الصحة والتعليم ورواتب الموظفين، مضيفاً في تصريحات صحفية: أن هناك جهود حثيثة تبذل على كافة المستويات لتوفير الدعم المالي لخدمات (أونروا).
وقال أبو حسنة: لدينا 29 موظفاً أصيبوا بفيروس (كورونا)، بالإضافة إلى حالتي وفاة منذ دخول الجائحة لقطاع غزة.
وفيما يتعلق بالعملية التعليمية، قال الناطق باسم (أونروا): إن الوكالة تدرس خيارات متعددة لبدء العملية التعليمة، و"مشاوراتنا مع وزارتي التعليم والصحة مستمرة والأخيرة هي من ستقرر حسب الخارطة الوبائية في القطاع".
وقال أبو حسنة: لدينا 29 موظفاً أصيبوا بفيروس (كورونا)، بالإضافة إلى حالتي وفاة منذ دخول الجائحة لقطاع غزة.
وفيما يتعلق بالعملية التعليمية، قال الناطق باسم (أونروا): إن الوكالة تدرس خيارات متعددة لبدء العملية التعليمة، و"مشاوراتنا مع وزارتي التعليم والصحة مستمرة والأخيرة هي من ستقرر حسب الخارطة الوبائية في القطاع".
وقال أبو حسنة: إن إمكانيات العودة للدراسة متوفرة وما يهمنا الآن إيصال الكتب المدرسية للطلاب لبيوتهم.
وتابع: أن هناك تأخيراً في تسليم المواد الغذائية للاجئين في قطاع غزة بسبب تفشي جائحة (كورونا)، وحفاظا على سلامة المواطنين.
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