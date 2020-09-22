أبو حسنة: (أونروا) تمر بأزمة مالية خانقة وإمكانيات العودة للدراسة متوفرة





وشدد على أن هذا المبلغ مهم جداً توفيره من أجل استمرار برامج (أونروا) في الصحة والتعليم ورواتب الموظفين، مضيفاً في تصريحات صحفية: أن هناك جهود حثيثة تبذل على كافة المستويات لتوفير الدعم المالي لخدمات (أونروا).



وقال أبو حسنة: لدينا 29 موظفاً أصيبوا بفيروس (كورونا)، بالإضافة إلى حالتي وفاة منذ دخول الجائحة لقطاع غزة.



وفيما يتعلق بالعملية التعليمية، قال الناطق باسم (أونروا): إن الوكالة تدرس خيارات متعددة لبدء العملية التعليمة، و"مشاوراتنا مع وزارتي التعليم والصحة مستمرة والأخيرة هي من ستقرر حسب الخارطة الوبائية في القطاع".







وتابع: أن هناك تأخيراً في تسليم المواد الغذائية للاجئين في قطاع غزة بسبب تفشي جائحة (كورونا)، وحفاظا على سلامة المواطنين. وقال أبو حسنة: إن إمكانيات العودة للدراسة متوفرة وما يهمنا الآن إيصال الكتب المدرسية للطلاب لبيوتهم.وتابع: أن هناك تأخيراً في تسليم المواد الغذائية للاجئين في قطاع غزة بسبب تفشي جائحة (كورونا)، وحفاظا على سلامة المواطنين.

رام الله - دنيا الوطنقال عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا): إن الوكالة تمر بأزمة مالية خانقة ولديها عجز حتى نهاية العام بحوالي 200 مليون دولار.