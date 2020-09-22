بريطانيا تسجل ارتفاعاً حاداً في الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت بريطانيا اليوم الثلاثاء، تسجيل 4926 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية.



ويشير هذا الرقم إلى ارتفاع حاد في الإصابات اليومية بالفيروس، فيما تم رصد 4368 في إحصائية أمس الاثنين.



وقررت الحكومة البريطانية، إغلاق المطاعم في البلاد، عند العاشرة مساءً، بدءاً من يوم الخميس، لمحاربة فيروس (كورونا).



كما قال رئيس بلدية لندن، صادق خان: إنه اتفق مع قادة المجلس المحلي وخبراء الصحة العامة على عرض قيود جديدة لمكافحة فيروس (كورونا) على الحكومة المركزية في محاولة لوقف انتشاره في العاصمة.