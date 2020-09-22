دولي

بريطانيا تسجل ارتفاعاً حاداً في الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

بريطانيا تسجل ارتفاعاً حاداً في الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت بريطانيا اليوم الثلاثاء، تسجيل 4926 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية. 

ويشير هذا الرقم إلى ارتفاع حاد في الإصابات اليومية بالفيروس، فيما تم رصد 4368 في إحصائية أمس الاثنين.

وقررت الحكومة البريطانية، إغلاق المطاعم في البلاد، عند العاشرة مساءً، بدءاً من يوم الخميس، لمحاربة فيروس (كورونا).

كما قال رئيس بلدية لندن، صادق خان: إنه اتفق مع قادة المجلس المحلي وخبراء الصحة العامة على عرض قيود جديدة لمكافحة فيروس (كورونا) على الحكومة المركزية في محاولة لوقف انتشاره في العاصمة.

أخبار ذات صلة

ألمانيا: ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس (كورونا) إلى 274158 حالة

ألمانيا: ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس (كورونا) إلى 274158 حالة

المكسيك: إصابات (كورونا) تتجاوز الـ 700 ألف

المكسيك: إصابات (كورونا) تتجاوز الـ 700 ألف

أردوغان: تحويل إسطنبول إلى مركز للأمم المتحدة يدعم سلام العالم

أردوغان: تحويل إسطنبول إلى مركز للأمم المتحدة يدعم سلام العالم

&#34;ربما الأسبوع المقبل&#34;.. إسرائيل لم تُحدد موعد التصويت على معاهدة السلام

"ربما الأسبوع المقبل".. إسرائيل لم تُحدد موعد التصويت على معاهدة السلام

إسرائيل تدير مكتب رعاية مصالح بالبحرين منذ عشر سنوات

إسرائيل تدير مكتب رعاية مصالح بالبحرين منذ عشر سنوات

أكثر من 31 مليون إصابة بفيروس (كورونا) عالمياً والوفيات تقترب من المليون

أكثر من 31 مليون إصابة بفيروس (كورونا) عالمياً والوفيات تقترب من المليون

(CNN): فلسطين وإسرائيل واليونان ودول عربية سيوقعون اتفاقية غاز لشرق المتوسط

(CNN): فلسطين وإسرائيل واليونان ودول عربية سيوقعون اتفاقية غاز لشرق المتوسط

ماذا يعني استخدام جيش الاحتلال الوسائل الدفاعية على كافة طبقات الغلاف الجوي؟

ماذا يعني استخدام جيش الاحتلال الوسائل الدفاعية على كافة طبقات الغلاف الجوي؟

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

عريقات يبحث مع القنصل البريطاني العام بالقدس التطورات الأخيرة في المنطقة

عريقات يبحث مع القنصل البريطاني العام بالقدس التطورات الأخيرة في المنطقة

الاحتلال يستولي على آليات ثقيلة جنوب الخليل

الاحتلال يستولي على آليات ثقيلة جنوب الخليل

الحكومة تُوقع اتفاقية دعم ألماني متعدد القطاعات بقيمة 56 مليون يورو

الحكومة تُوقع اتفاقية دعم ألماني متعدد القطاعات بقيمة 56 مليون يورو

تحذير من تداعيات قرار الاحتلال إغلاق حساب &#34;الكانتينا&#34; للأسرى

تحذير من تداعيات قرار الاحتلال إغلاق حساب "الكانتينا" للأسرى

الاحتلال يضع مكعبات اسمنتية على طريق الباذان شرق نابلس

الاحتلال يضع مكعبات اسمنتية على طريق الباذان شرق نابلس

رياض المالكي يوقع اتفاقية دعم متعدد القطاعات بقيمة 56 مليون يورو

رياض المالكي يوقع اتفاقية دعم متعدد القطاعات بقيمة 56 مليون يورو

نقابة الصحفيين: لقاء تطبيعي جمع وزير إسرائيلي مع صحفيين عرب

نقابة الصحفيين: لقاء تطبيعي جمع وزير إسرائيلي مع صحفيين عرب

مزهر يشيد بالمواقف الجزائرية المناصرة للقضية الفلسطينية والرافضة للتطبيع

مزهر يشيد بالمواقف الجزائرية المناصرة للقضية الفلسطينية والرافضة للتطبيع

منوعات

شاهد: سيرين عبد النور تكشف موقف زوجها من مشهد القُبلة مع محمود نصر

شاهد: سيرين عبد النور تكشف موقف زوجها من مشهد القُبلة مع محمود نصر

صورة لـ&#34;ياسمين الخطيب&#34; من طفولتها .. والجمهور: &#34; مرسومة رسم &#34;

صورة لـ"ياسمين الخطيب" من طفولتها .. والجمهور: " مرسومة رسم "

بعد بكائه فرحاً.. تسريب فيديو لرقص أمير كرارة من زفاف شقيقته

بعد بكائه فرحاً.. تسريب فيديو لرقص أمير كرارة من زفاف شقيقته

شاهد: &#34;حليمة بولند&#34; بالأخضر بمناسبة اليوم الوطني السعودي

شاهد: "حليمة بولند" بالأخضر بمناسبة اليوم الوطني السعودي

شاهد: كيف أصبح نجم ذا فويس كيدز بعد التخلص من السمنة؟

شاهد: كيف أصبح نجم ذا فويس كيدز بعد التخلص من السمنة؟

شاهد: &#34;منة فضالي&#34; تخسر وزنها بسبب (شجن).. فكيف أصبحت؟

شاهد: "منة فضالي" تخسر وزنها بسبب (شجن).. فكيف أصبحت؟

الفنان الجزائري حمدي بناني يفارق الحياة متأثرا بوباء (كورونا)

الفنان الجزائري حمدي بناني يفارق الحياة متأثرا بوباء (كورونا)

الشاعر كريم العراقي يطمئن محبيه: سأنتصر على السرطان

الشاعر كريم العراقي يطمئن محبيه: سأنتصر على السرطان

شاهد: أحمد الفيشاوي يرفض اعتذار محمد رمضان بعد اهانته له.. فيديو

شاهد: أحمد الفيشاوي يرفض اعتذار محمد رمضان بعد اهانته له.. فيديو

شاهد: حقن بلازما لـ&#34;حسن شاكوش&#34; و&#34;عمر كمال&#34; فى تونس

شاهد: حقن بلازما لـ"حسن شاكوش" و"عمر كمال" فى تونس

عربي

شاهد: انفجار كبير في بلدة عين قانا جنوبي لبنان

شاهد: انفجار كبير في بلدة عين قانا جنوبي لبنان

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على منتهكي حظر السلاح في ليبيا

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على منتهكي حظر السلاح في ليبيا

الأردن: الإسلاميون يقررون المشاركة بالانتخابات النيابية المقبلة ويحذرون من العبث بها

الأردن: الإسلاميون يقررون المشاركة بالانتخابات النيابية المقبلة ويحذرون من العبث بها

السعودية تكشف تفاصيل العودة التدريجية لموسم العمرة 1442

السعودية تكشف تفاصيل العودة التدريجية لموسم العمرة 1442