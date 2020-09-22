الأردن يسجل رقماً قياسياً بعدد إصابات فيروس (كورونا) خلال يوم واحد

سجل الأردن اليوم الثلاثاء، رقماً قياسياً بعدد إصابات فيروس (كورونا) المستجد خلال يوم واحد، منذ تفشي الفيروس في البلاد.





وأعلن وزير الصحة في البلاد، تسجيل 634 إصابة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 5679 إصابة، فيما سجلت حالة وفاة لمواطنة ثمانينية.



وتوزعت الإصابات على 7 من فنادق الحجر، و273 عمان، و29 الكرك، و120 البلقاء، و31 اربد، و92 الزرقاء، و5 جرش، و52 معان، وإصابة في عجلون، و17 مأدبا، وحالة في الطفيلة، و6 في المفرق.





رام الله - دنيا الوطن