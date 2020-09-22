أبو نعيم: ذاهبون لتخفيف الإجراءات الأسبوع المقبل حال التزام المواطنين

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رام الله - دنيا الوطن

قال وكيل وزارة الداخلية في قطاع غزة، اللواء توفيق أبو نعيم: ذاهبون للتخفيف الأسبوع المقبل.



وأوضح أبو نعيم في تصرحات لإذاعة (الأقصى) أن أمر التخفيف مرتبط بمدى التزام المواطن بإجراءات السلامة.



وأضاف: "نعلم جيدًا أن الإجراءات بها شيء من الإثقال على المواطنين"، معبرًا عن شكره للمواطنين الذين التزموا بإجراءات السلامة والوقاية.