الاحتلال يستولي على آليات ثقيلة جنوب الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على آليات ثقيلة كانت تعمل بشكل تطوعي لصالح بناء مستشفى لعلاج مرضى السرطان، في منطقة زيف جنوب الخليل.



وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا وجنوب الخليل راتب الجبور: إن قوات الاحتلال داهمت المنطقة واستولت على جرافة و"باجرين" وشاحنتين، تعود لمواطنين من الخليل، أثناء عملها في تأهيل أرض مستشفى الخليل التخصصي للأورام التابع لجمعية "مرضى السرطان الخيرية الخليل".