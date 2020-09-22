الهندي: غزة تملك صواريخ تقصف تل أبيب وما بعد تل أبيب

محمد الهندي عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي

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رام الله - دنيا الوطن

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، محمد الهندي، اليوم الثلاثاء، أن ما حدث بين الإمارات والبحرين وإسرائيل، ليست اتفاقيات "سلام"، كونه لم يكن بين هذه الدول حروب لنتحدث عن هكذا اتفاقيات.



وقال الهندي، في تصريحات لقناة الأقصى: "هذه الدول لها مصالح مع أمريكا وبدأ الدور الأمريكي ينسحب من المنطقة، مشيرًا إلى أن هذه الدول اتجهت للإسرائيلي لحمايتهم"، مشيرًا إلى أنهم عملوا على إنشاء محور جديد يقول بأن "إسرائيل" هي المسيطرة والمهيمنة.



وأوضح أن غزة تملك صواريخ تقصف تل أبيب وما بعد تل أبيب، وإسرائيل تتخبط اقتصادياً وأمنياً وعسكرياً واجتماعياً. لا يجب أن لا نستهين بأنفسنا



وأضاف الهندي: هم وضعوا إيران والأحزاب الإسلامية هي العدو وأيضاً مجدداً أضافوا تركيا، لافتًا إلى أن الإمارات لم تحارب عن فلسطين بتاتاً.



وتابع: "ما جرى من الدول المُطبعة مس بالسيادة والحقوق الفلسطينية، وتناقض وخروج عن الإجماع العربي".



وتساءل الهندي: "كيف لدولة تدّعي أن هذا الاتفاق سيادي وهي تضرب بعرض الحائط كل سيادة الشعب الفلسطيني"، وأكمل: "لا يجوز لأي دولة أن تعقد أي اتفاق باسم الشعب الفلسطيني وتتدخل بالشؤون الفلسطينية".



وذكر: "في النقاشات الداخلية نُحمِّل السلطة ما آلت إليه نتائج اتفاقية أوسلو"، مضيفًا: "عدم إدانة اتفاقيات التطبيع من جانب الجامعة العربية يعني أنها تؤبن نفسها".



وختم الهندي، حديثه بالقول: "في "كامب ديفيد" كان الجسم العربي محصناً، وطردوا مصر من الجامعة العربية، أما اليوم يتحدثون عن الدين الإبراهيمي" وأنشأت الإمارات "البيت الإبراهيمي" لتوحيد الديانات".