الحكومة تُوقع اتفاقية دعم ألماني متعدد القطاعات بقيمة 56 مليون يورو

جانب من الاجتماع

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رام الله - دنيا الوطن

وقع وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي ممثلا عن الحكومة، مع ممثل جمهورية ألمانيا كريستيان كلاجس عن الحكومة الألمانية، اليوم الثلاثاء، في مكتب رئيس الوزراء برام الله، اتفاقية دعم متعدد القطاعات بقيمة 56 مليون يورو.



وقال رئيس الوزراء محمد اشتية: "أتقدم بالشكر الجزيل لجمهورية ألمانيا على دعمها المستمر لنا في فلسطين، وهذه الاتفاقية اليوم بقيمة 56 مليون يورو ستذهب معظمها إلى قطاع غزة بواقع 27 مليون يورو للمياه في القطاع، حيث كنا قد وقعنا صباح اليوم اتفاقية أخرى مع جمهورية فرنسا بقيمة 24 مليون يورو لقطاع غزة أيضا".



وأضاف اشتية: "هذه رسالة من السيد الرئيس لأهلنا في قطاع غزة أن الوطن واحد وستبقى أيدينا على نبض المواطن، وكل ما نستطيع أن نقدمه لقطاع غزة لن نبخل بذلك مهما كان".



وأردف: "المياه شيء مهم وملح لقطاع غزة والكهرباء كذلك، وخلق فرص العمل، وهذا الأمر أيضا يأتي في إطار اهتمامنا بموضوع التدريب المهني، هذه المساعدة تأتي في صلب أولوياتنا في القضايا المتعلقة بالتدريب المهني والقضايا المتعلقة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى دعم مؤسسة المواصفات والمقاييس".