ترامب: الصين يجب أن تتحمل مسؤولية انتشار (كورونا) وقريبًا هناك اتفاقات سلام جديدة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إنه ينبغي على المنظمة الدولية تحميل الصين المسؤولية عن انتشار فيروس (كورونا) في العالم.



وافتتح ترامب كلمته في الامم المتحدة بالحديث عن انتشار فيروس (كورونا) ودعا إلى ضرورة التوصل الى اتفاق مع الصين بشأن انتشار الفيروس إلى العالم تتحمل بموجبه بكين المسؤولية عن هذا الفيروس، كما اتهم الرئيس الأمريكي الصين بنشر معلومات كاذبة عن (كورونا).



وتحدث ترامب في تصريحاته عن اتفاقات السلام بين إسرائيل والإمارات والبحرين، قائلاً: "سنقدم اتفاقيات سلام جديدة في منطقة الشرق الأوسط بعد عقود من الصراع".



وقال الرئيس الأمريكي "وقعت إسرائيل والإمارات والبحرين اتفاقية سلام تاريخية مع البيت الأبيض، بينما ستنضم المزيد من الدول، وسيصلون قريبًا وهم يعلمون أن ذلك مفيد لهم وللعالم"، مضيفًا: "إنه فجر شرق أوسط جديد".