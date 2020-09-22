المباحث بغزة تستدعي 39 شخصًا من أصحاب المولدات الكهربائية

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رام الله - دنيا الوطن

استدعت المباحث العامة بغزة، اليوم الثلاثاء، عددًا من أصحاب المولدات الكهربائية التجارية، وأحالت منهم للنيابة العامة بعد ورود شكاوى من المواطنين بعدم التزامهم في تزويدهم بالكهرباء.



وأوضحت المباحث في تصريحٍ صحفي، أنها استدعت 39 من أصحاب المولدات الكهربائية التجارية في قطاع غزة بعد ورود عدّة شكاوى من المواطنين بعدم التزام أصحاب المولدات التجارية بتشغيلها وتزويد المواطنين بالكهرباء.



كما أحالت أربعة منهم إلى النيابة العامة؛ لرفضهم التوقيع على تعهّد بإعادة تشغيل المولدات.