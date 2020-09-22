الاحتلال يضع مكعبات اسمنتية على طريق الباذان شرق نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

وضعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مكعبات اسمنتية على طريق الباذان، شمال شرق نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال وضعت مكعبات اسمنتية على طريق الباذان تحت مكب الصيرفي، وأعاقت حركة مرور المواطنين، الأمر الذي تسبب بأزمة مرورية في المنطقة.



وحسب نشطاء محليين فإن وضع تلك المكعبات يأتي ضمن نوايا الاحتلال إعادة تموضع كافة حواجزه في الضفة الغربية التي كانت مقامة على مداخل المدن.



ويحيط بمدينة نابلس لوحدها خمسة حواجز ثابتة أو شبه ثابتة في مقدمتها حاجزي حوارة وزعترة في الجنوب وشفي شامرون في شمال غرب نابلس وبيت فوريك شرق نابلس هذا بالإضافة إلى العديد من الحواجز الطيارة .



ويوجد في الضفة الغربية أكثر من 700 حاجز عسكري ما بين الثابت والطيار، يعيق حركة المواطنين وينغص حياة المسافرين عبرها.



وتحولت حواجز الاحتلال بكافة أشكالها إلى مصائد يتلقف خلالها جنود الاحتلال المواطنين من خلال الاعتقال والاستجواب والإذلال.



كما شهدت الحواجز الاحتلالية العشرات من حالات الإعدام بحق الفلسطينيين، ولا سيما خلال السنوات الخمس الأخيرة.