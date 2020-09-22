رياض المالكي يوقع اتفاقية دعم متعدد القطاعات بقيمة 56 مليون يورو

رام الله - دنيا الوطنوقع وزير الخارجية رياض المالكي ممثلا عن الحكومة الفلسطينية، مع ممثل جمهورية المانية كريستيان كلاجس عن الحكومة الألمانية، اتفاقية دعم متعدد القطاعات بقيمة 56 مليون يورو، اليوم الثلاثاء في مكتب رئيس الوزراء برام الله.وقال محمد اشتية رئيس الوزراء: "أتقدم بالشكر الجزيل لجمهورية المانيا على دعمها المستمر لنا في فلسطين، وهذه الاتفاقية اليوم بقيمة 56 مليون يورو ستذهب معظمها الى قطاع غزة بواقع 27 مليون يورو للمياه في القطاع، حيث كنا قد وقعنا صباح اليوم اتفاقية أخرى مع جمهورية فرنسا بقيمة 24 مليون يورو لقطاع غزة أيضا".وأضاف اشتية: "هذه رسالة من السيد الرئيس لأهلنا في قطاع غزة ان الوطن واحد وستبقى أيدينا على نبض المواطن وكل ما نستطيع ان نقدمه لقطاع غزة لن نبخل بذلك مهما كان".وأردف "المياه شيء مهم وملح لقطاع غزة والكهرباء كذلك وخلق فرص العمل وهذا الامر أيضا يأتي في إطار اهتمامنا بموضوع التدريب المهني، هذه المساعدة تأتي في صلب اولوياتنا في القضايا المتعلقة بالتدريب المهني والقضايا المتعلقة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة إضافة الى دعم مؤسسة المواصفات والمقاييس".