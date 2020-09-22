نقابة الصحفيين: لقاء تطبيعي جمع وزير إسرائيلي مع صحفيين عرب

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رام الله - دنيا الوطن

دانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اللقاء التطبيعي الذي جمع عددا من الصحفيين العرب مع وزير التعاون الاقليمي في إسرائيل.



ودعت النقابة في بيان وصل "دنيا الوطن"، اتحاد الصحفيين العرب لتطبيق ميثاقه وقراراته بتجريم التطبيع مطالبة بطردهم من عضويته.



وطالبت نقابة الصحفيين، نقابات الصحفيين المشاركين بطردهم من عضويتها، ووضعهم على القوائم السوداء، داعية جماهير الصحفيين العرب الى مقاطعتهم وطردهم من أي لقاء عربي، ونبذهم بما يناسب فعلهم الخياني لفلسطين ولأمتنا العربية.



وشددت على ضرورة أن يقف الاتحاد العام للصحفيين العرب أمام مسؤوليته القومية والمهنية التي أنشئ على أساسها، معتبرة أن الصمت عن التطبيع قبول علني ورسمي به ومباركة له.



وقالت النقابة: "كلنا ثقة أن اتحاد الصحفيين العرب وقيادته، لن تسمح بذلك، وننتظر إجراءاته وقراراته وبيانه الواضح بهذا الخصوص".