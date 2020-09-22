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شاهد: انفجار كبير في بلدة عين قانا جنوبي لبنان.. والأسباب مجهولة

شاهد: انفجار كبير في بلدة عين قانا جنوبي لبنان.. والأسباب مجهولة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل اعلام لبنانية بسماع دوي انفجار في بلدة عين قانا في الجنوب لم تعرف أسبابه بعد، وسط أنباء عن سقوط ضحايا.

وأضافت أن الانفجار في منزل عند أطراف بلدة عين قانا جنوبي لبنان وأنباء عن سقوط ضحايا.

وقالت وسائل إعلام محلية، إنه تم سماع دوي قوي جدا في أرجاء الجنوب، فيما لم تُعرف بعد أسبابه، وتشهد المنطقة الواقعة ما بين جباع وعين قانا في اقليم التفاح سحبا دخانية مرتفعة.

وتتحدث معلومات أولية نقلا عن مصادر محلية مطلعة أنّ ما حصل هو انفجار بمحطة بنزين واقعة بين عين قانا وكفرفيلا، بحسب (لبنان 24).

في المقابل أشار الأمين العام للصليب الأحمر جورج  كتانة في حديث تلفزيوني الى أنّه "تلقينا اتصالا بشأن الانفجار في عين قانا وانطلقت أول سيارة اسعاف متوجّهة الى محطة محروقات في المكان".

 


 


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