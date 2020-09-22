التنمية بغزة تقرر منع تصوير المستفيدين من المساعدات

أقرت وزارة التنمية الاجتماعية سلسلة من التعليمات لكافة المؤسسات المحلية والأجنبية والمبادرات المجتمعية، فيما يخص التغطية الإعلامية المتعلقة بالمساعدات التي يتم توزعيها.





وقررت الوزارة منع تصوير المستفيدين أثناء عملية التوزيع بشكل نهائي وبأي حال من الأحوال وفق (الرأي) الحكومية





وسمحت الوزارة بتصوير عملية الإعداد والتجهيز وحركة السيارات والعاملين خلال التوزيع.





كما سمحت الوزارة بتصوير المستفيدين لأغراض التوثيق الداخلي واحتياجات الممولين، بما يضمن كرامة المستفيدين وبعد موافقتهم، مشددة على منع نشر الصور بالإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي.

رام الله - دنيا الوطن