دولي

ألمانيا: ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس (كورونا) إلى 274158 حالة

ألمانيا: ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس (كورونا) إلى 274158 حالة
رام الله - دنيا الوطن
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا) بواقع 1821 إصابة جديدة و10 حالات وفاة جديدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفق البيانات، تم تسجيل 1821 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 274158 وفق (سبوتنيك).

وأوضحت البيانات، أن العدد الإجمالي للوفيات، بلغ حتى الآن 9396 بعد تسجيل 10 حالات جديدة، وتعافى من المرض حوالي 243.7 ألف شخص.

يذكر، أن منظمة الصحة العالمية، صنفت فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19)، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، بأنه وباء عالمي.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، أمس الاثنين، أن وباء (كورونا) كشف هشاشة العالم، وهناك الكثير من التحديات وافتقار للحلول، مشيراً إلى الحاجة لمواجهة التحديات بشكل مشترك.

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