اشتية: الجزائر لا تقف على الحياد أمام الظلم التاريخي الذي تعرض له شعبنا

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رام الله - دنيا الوطن

أشاد رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، بتصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، التي أكد فيها أن بلاده لن تبارك، ولن تشارك في الهرولة نحو التطبيع.



وقال رئيس الوزراء: "الجزائر كانت على مدار التاريخ إلى جانب شعبنا وقضيتنا، على المستوى الشعبي والرسمي".



وأضاف اشتية: "بالوقت الذي تعدو فيه بعض الأنظمة للتطبيع مع إسرائيل، التي تحتل أرضنا، وتنكل بشعبنا، وتسيطر على مقدساتنا العربية الإسلامية، لتحقيق مصالح ضيقة، نرى ثبات الجزائر

وإصرارها على تحقيق العدالة لشعبنا، ورفضها أن تقف على الحياد أمام الظلم التاريخي، الذي تعرض له الشعب الفلسطيني".



وتابع رئيس الوزراء: "روح التوأمة بين الشعبين الفلسطيني والجزائري، ستبقى على مدار الزمن، وأن شعبنا ومعه شعوب العالم الحرة، لن يقبل بحل دون قيام دولة فلسطينية في حدود عام

1967، وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين".