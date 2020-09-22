"التربية" تتسلم مدرسة بني زيد الغربية الأساسية للذكور

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

تسلّمت وزارة التربية والتعليم، من خلال الإدارة العامة للأبنية، اليوم، مشروع إنشاء وتشطيب مبنى مدرسة بني زيد الغربية- بيت ريما الأساسية للذكور في مديرية تربية رام الله والبيرة؛ وذلك بدعم وتمويل من صندوق الأقصى، وبإدارة بنك التنمية الاسلامي في جدة، بتكلفة إجمالية بلغت مليون و20 ألف دولار، إضافة لتوريد وتجهيز أثاثٍ جديدٍ للغرف الصفية والمرافق.



وتتكون المدرسة من 10 غرف صفية، وغرف إدارية، وقاعة متعددة الأغراض، ومختبرات علمية ومناطق خضراء مزروعة، وساحات ومرافق، وهي تخدم طلبة المرحلة الأساسية والأساسية العليا للذكور من الصفوف 1- 9، وتستوعب حوالي 400 طالب.



وأوضحت الوزارة، أن تصميم المشروع، راعى جميع متطلبات ومعايير البناء الأخضر المستدام؛ الذي تسعى الوزارة لتعزيزه دائماً في مشاريعها، بما يسهم في توفير تعليم نوعي؛ ضمن بيئة مدرسية مريحة وجاذبة.