شؤون فلسطينية

منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يستنكر لقاء الصحفيين العرب مع الإسرائيليين

منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يستنكر لقاء الصحفيين العرب مع الإسرائيليين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
استنكر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، لقاء صحفيين عرب مع إسرائيليين، يتقدمهم وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي أوفير أكونيس، ويرى في ذلك انتكاسة جديدة في الموقف الإعلامي العربي، المطلوب لدعم القضية الفلسطينية، وتراجع خطير في مستوى نبذ الاحتلال الإسرائيلي، باعتباره كياناً مغتصباً للأرض العربية، ومدنساً للمقدسات الإسلامية، فضلاً عما يمثله من تنكر
لموقف اتحاد الصحفيين العرب الرافض للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي يستلزم مواقفاً حاسمة من قبل الاتحاد؛ لمواجهة مهزلة التطبيع، الرامية لتشويه وعي الأجيال، وتزييف الحقائق.

وأكد المنتدى على أن المشاركين والمتورطين في التطبيع الإعلامي مع الاحتلال الإسرائيلي على قلة عددهم وقيمتهم إلا أنهم يفتحون نافذة خطيرة لتسلل رواية الاحتلال المغرضة والكاذبة، ويسوقون للتعايش معه رغم الجرائم التي يرتكبها صباح مساء بحق الشعب الفلسطيني، وبحق المقدسات الإسلامية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، وبذلك يتطوعون لخدمة أهداف وأجندة الاحتلال الإسرائيلي، سواء بوعي أو بدون وعي، ويتخلون عن ثوابت الأمة العربية، والإسلامية، وقضيتها المركزية.

ويأسف المنتدى لانزلاق بعض الصحفيين العرب من مصر والإمارات والسعودية والبحرين والسودان والجزائر، وبعض وسائل الإعلام الناطقة بالعربية لمربع التطبيع الآسن، ليدعو وسائل الإعلام العربية والصحفيين الأحرار إلى فضح المطبعين والتصدي لمحاولات التطبيع الثقافي والإعلامي مع الاحتلال الإسرائيلي، وعدم السماح بحال من الأحوال بشرعنة وجود الاحتلال الغاصب لأرضنا ومقدساتنا وتراثنا وتاريخنا ومستقبلنا، والحفاظ على وعي الأجيال العربية، وإيمانها والتفافها حول القضية الفلسطينية.

ويجدد التأكيد على أن التطبيع الإعلامي مع الاحتلال الإسرائيلي، يمثل طعنة نجلاء في قلب الشعب الفلسطيني، وهدية مجانية للاحتلال الإسرائيلي، واصطفافاً إلى جانب باطل زائل على حساب حق باق، وأن كل محاولات تغيير ثقافة الشعوب العربية الرافضة للاحتلال والاستعمار، لن تجدي نفعاً مع من تربوا على العزة والكرامة، وأن من رضعوا الذل والهوان، وسقطوا بوحل الخيانة والتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، مصيرهم مزابل التاريخ.

أخبار ذات صلة

نادي الأسير يُحذر من تداعيات إغلاق حساب (الكانتينا) الخاص بمشتريات الأسرى

نادي الأسير يُحذر من تداعيات إغلاق حساب (الكانتينا) الخاص بمشتريات الأسرى

وضعنا المالي مقلق.. (أونروا) بغزة: لا يتوفر لدينا موارد مالية لدفع رواتب شهر أكتوبر

وضعنا المالي مقلق.. (أونروا) بغزة: لا يتوفر لدينا موارد مالية لدفع رواتب شهر أكتوبر

اشتية: الجزائر لا تقف على الحياد أمام الظلم التاريخي الذي تعرض له شعبنا

اشتية: الجزائر لا تقف على الحياد أمام الظلم التاريخي الذي تعرض له شعبنا

&#34;التربية&#34; تتسلم مدرسة بني زيد الغربية الأساسية للذكور

"التربية" تتسلم مدرسة بني زيد الغربية الأساسية للذكور

الشيخ: لن نكون جسور عبور الواهمين لمجلس عربي يستقوي فيه البعض بنفوذ المال

الشيخ: لن نكون جسور عبور الواهمين لمجلس عربي يستقوي فيه البعض بنفوذ المال

الصحة: تسجيل 5 وفيات و557 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

الصحة: تسجيل 5 وفيات و557 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

عويضة: بورصة فلسطين سجلت حتى نهاية آب تراجعاً بأكثر من 70%

عويضة: بورصة فلسطين سجلت حتى نهاية آب تراجعاً بأكثر من 70%

اشتية يبحث مع القطاع الخاص اليوم رؤية الحكومة لخطة التعافي الاقتصادية من (كورونا)

اشتية يبحث مع القطاع الخاص اليوم رؤية الحكومة لخطة التعافي الاقتصادية من (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

نادي الأسير يُحذر من تداعيات إغلاق حساب (الكانتينا) الخاص بمشتريات الأسرى

نادي الأسير يُحذر من تداعيات إغلاق حساب (الكانتينا) الخاص بمشتريات الأسرى

اشتية: الجزائر لا تقف على الحياد أمام الظلم التاريخي الذي تعرض له شعبنا

اشتية: الجزائر لا تقف على الحياد أمام الظلم التاريخي الذي تعرض له شعبنا

&#34;التربية&#34; تتسلم مدرسة بني زيد الغربية الأساسية للذكور

"التربية" تتسلم مدرسة بني زيد الغربية الأساسية للذكور

منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يستنكر لقاء الصحفيين العرب مع الإسرائيليين

منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يستنكر لقاء الصحفيين العرب مع الإسرائيليين

عويضة: بورصة فلسطين سجلت حتى نهاية آب تراجعاً بأكثر من 70%

عويضة: بورصة فلسطين سجلت حتى نهاية آب تراجعاً بأكثر من 70%

اشتية يبحث مع القطاع الخاص اليوم رؤية الحكومة لخطة التعافي الاقتصادية من (كورونا)

اشتية يبحث مع القطاع الخاص اليوم رؤية الحكومة لخطة التعافي الاقتصادية من (كورونا)

محافظ قلقيلية: سنتخذ قراراً بإغلاق مدرسة وكالة الغوث للإناث أربعة عشر يوماً

محافظ قلقيلية: سنتخذ قراراً بإغلاق مدرسة وكالة الغوث للإناث أربعة عشر يوماً

محافظ جنين: 25 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

محافظ جنين: 25 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

منوعات

شاهد: سيرين عبد النور تكشف موقف زوجها من مشهد القُبلة مع محمود نصر

شاهد: سيرين عبد النور تكشف موقف زوجها من مشهد القُبلة مع محمود نصر

صورة لـ&#34;ياسمين الخطيب&#34; من طفولتها .. والجمهور: &#34; مرسومة رسم &#34;

صورة لـ"ياسمين الخطيب" من طفولتها .. والجمهور: " مرسومة رسم "

بعد بكائه فرحاً.. تسريب فيديو لرقص أمير كرارة من زفاف شقيقته

بعد بكائه فرحاً.. تسريب فيديو لرقص أمير كرارة من زفاف شقيقته

شاهد: &#34;حليمة بولند&#34; بالأخضر بمناسبة اليوم الوطني السعودي

شاهد: "حليمة بولند" بالأخضر بمناسبة اليوم الوطني السعودي

شاهد: كيف أصبح نجم ذا فويس كيدز بعد التخلص من السمنة؟

شاهد: كيف أصبح نجم ذا فويس كيدز بعد التخلص من السمنة؟

شاهد: &#34;منة فضالي&#34; تخسر وزنها بسبب (شجن).. فكيف أصبحت؟

شاهد: "منة فضالي" تخسر وزنها بسبب (شجن).. فكيف أصبحت؟

الفنان الجزائري حمدي بناني يفارق الحياة متأثرا بوباء (كورونا)

الفنان الجزائري حمدي بناني يفارق الحياة متأثرا بوباء (كورونا)

الشاعر كريم العراقي يطمئن محبيه: سأنتصر على السرطان

الشاعر كريم العراقي يطمئن محبيه: سأنتصر على السرطان

شاهد: أحمد الفيشاوي يرفض اعتذار محمد رمضان بعد اهانته له.. فيديو

شاهد: أحمد الفيشاوي يرفض اعتذار محمد رمضان بعد اهانته له.. فيديو

شاهد: حقن بلازما لـ&#34;حسن شاكوش&#34; و&#34;عمر كمال&#34; فى تونس

شاهد: حقن بلازما لـ"حسن شاكوش" و"عمر كمال" فى تونس

عربي

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على منتهكي حظر السلاح في ليبيا

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على منتهكي حظر السلاح في ليبيا

الأردن: الإسلاميون يقررون المشاركة بالانتخابات النيابية المقبلة ويحذرون من العبث بها

الأردن: الإسلاميون يقررون المشاركة بالانتخابات النيابية المقبلة ويحذرون من العبث بها

السعودية تكشف تفاصيل العودة التدريجية لموسم العمرة 1442

السعودية تكشف تفاصيل العودة التدريجية لموسم العمرة 1442

طهران تدعو إلى الرقابة على الأنشطة النووية السعودية

طهران تدعو إلى الرقابة على الأنشطة النووية السعودية