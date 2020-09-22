شؤون فلسطينية

عويضة: بورصة فلسطين سجلت حتى نهاية آب تراجعاً بأكثر من 70%

عويضة: بورصة فلسطين سجلت حتى نهاية آب تراجعاً بأكثر من 70%
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين، أحمد عويضة: إن العام 2020 استثنائي بكل المقاييس، ليس فقط في بورصة فلسطين، وإنما في كل بورصات العالم، بسبب جائحة (كورونا) وتداعياتها على الاقتصاد، والتي انعكست بشكل مباشر على السيولة، وعلى تداول الأسهم الفلسطينية.

وأوضح عويضة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الثلاثاء، أن بورصة فلسطين، سجلت حتى نهاية شهر آب/ أغسطس، تراجعاً بأكثر من 70% في قيمة التدوال مقارنة بعام 2019، وأنه خلال إفصاحات النصف الأول للشركات المساهمة الفلسطينية، كان هناك تراجع في أرباحها وأدائها المالي.

وأضاف عويضة، أن أداء البورصة الفلسطينية، كان مشابهاً لعدد كبير من البورصات العربية، لأن جميع البورصات، توجهت بنفس الاتجاه، كما أن مؤشر القدس، فَقَدَ أكثر من 15% من قيمته منذ بداية العام الجاري.

وفيما يتعلق بتراجع حجم التداول بنحول 16 ألف دولار خلال جلسة يوم أمس، أوضح عويضة، أن جلسة واحدة لا تعني شيئاً، مبيناً أن التدوال في الـ 8 أشهر الأولى من العام الجاري، شهدت تراجعاً بحوالي 60% مشيراً إلى أن معدل الجلسة الواحدة لعام 2020 حوالي مليون دولار، ويمثل أيضاً تراجعاً مقارنة بالأعوام السابقة.

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