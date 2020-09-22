اشتية يبحث مع القطاع الخاص اليوم رؤية الحكومة لخطة التعافي الاقتصادية من (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

يعقد رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، اجتماعاً مع القطاع الخاص ظهر اليوم، لمناقشة رؤية الحكومة، بشأن خطة التعافي الاقتصادية من جائحة (كورونا).



وأوضح أمين عام مجلس الوزراء، أمجد غانم، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع، سيناقش خطة التعافي الاقتصادية من جائحة (كورونا)، والمساعدات التي تقدمها الحكومة لمتضرري الجائحة من خلال صندوق "وقفة عز" والمساعدات المالية الأخرى للعائلات المحتاجة.



وأضاف غانم، أن هذه الخطة، ستتم مناقشتها للمرة الثانية، وهي خطة على عدة مراحل"، موضحاً أن بعض المبادرات في إطار هذه الخطة، قد تستغرق عاماً، وأخرى عامين، وهناك مبادرات قد تستغرق 3 أعوام، وهي عملية متدحرجة وتراكمية.



ولفت غانم إلى أن خطة التعافي الاقتصادي، التي تم تطويرها بالتعاون مع القطاع الخاص، تأتي ضمن جهد تقوم به الحكومة مع القطاع الخاص، ومجموعة من الخبراء في المجال الاقتصادي.