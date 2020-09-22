محافظ قلقيلية: سنتخذ قراراً بإغلاق مدرسة وكالة الغوث للإناث أربعة عشر يوماً

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن محافظ قلقيلية، رافع رواجبة، أنه سيتم اليوم، اتخاذ قرار بإغلاق مدرسة وكالة الغوث للإناث في المحافظة، لمدة أربعة عشر يوماً، وذلك بعد تسجيل تسع إصابات في صفوف الهيئة التدريسية، مشيراً إلى أنه كان قد تقرر أمس إغلاق مدرسة عزون لمدة أسبوعين، بعد تسجيل ثلاث إصابات من الهيئة التدريسية.



وأشار رواجبة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الثلاثاء، إلى أن المحافظة، سجلت 17 حالة وفاة منذ بدء الجائحة، مبيناً أن عدد الحالات النشطة بالمحافظة، هو 463 إصابة، تتوزع على مختلف مناطق المحافظة.



ودعا المحافظ رواجبة إلى ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الصحية والوقائية، لاسيما في ظل الكثافة السكانية العالية للمحافظة، التي تساهم في انتشار الفيروس.