محافظ جنين: 25 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، اليوم الثلاثاء، تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما سجلت 55 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات النشطة في المحافظة 441 حالة.



وجميع الحالات في الحجر المنزلي، باستثناء 9 حالات في قسم العزل في مستشفى الشهيد خليل سليمان، علماً أن مديرية صحة جنين، قامت بفحص 451 عينة خلال الساعات الماضية.