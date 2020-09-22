بيت لحم: 20 حالة وفاة ونحو ألف إصابة بفيروس (كورونا) منذ بدء الجائحة

سجلت محافظة بيت لحم، عشرين حالة وفاة، وألف إصابة بفيروس (كورونا)، خلال الثلاثة أسابيع الماضية، وسط توقعات بارتفاع هذه الأرقام في وقت أصبح فيه انتشار الفيروس مجتمعياً.





وحذر مدير صحة بيت لحم، د. شادي اللحام، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الثلاثاء، من احتمالية فرض الإغلاق، إذا تدهورت الأوضاع الصحية، مشيراً إلى أن اجتماع لجنة الوبائيات، واللجنة الأمنية، الذي عقد بالأمس، بحث وناقش آخر المستجدات، وتشديد الإجراءات الوقائية، في ظل التحاق عدد كبير من الطلبة بمقاعد الدراسة.





رام الله - دنيا الوطن