استئناف إجراءات المنحة القطرية للزواج في غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن صندوق دعم الشباب، التابع لوزارة الشباب والرياضة في غزة، اليوم الثلاثاء، عن استكمال إجراءات المنحة القطرية للزواج في محافظات قطاع غزة.



وأوضحت الوزارة في بيان وصل "دنيا الوطن" أنه تقرر فتح مقرات الوزارة في المحافظات؛ لاستقبال المستفيدين من المنحة، وفق إجراءات السلامة والوقاية من الساعة 9:30 صباحاً وحتى 2 ظهراً.



وأشارت إلى أنها خصصت رقم جوال "0599856419" للمتابعة والاستفسار، ولفتت إلى أن استكمال الإجراءات، يأتي "تخفيفًا على الشباب، وضمن التعليمات والإجراءات الحكومية الوقائية من فيروس (كوفيد- 19)".



والمنحة القطرية للزواج بقيمة إجمالية 2 مليون دولار أمريكي، ستوزع على 500 شاب، بواقع 4 آلاف دولار لكل واحد، ممن تنطبق عليهم الشروط.



وأعلن وكيل وزارة الشباب والرياضة في غزة، أحمد محيسن، مطلع أيار/ مايو الماضي عن بدء إجراءات توزيع المنحة الأميرية القطرية للزواج للفئة العمرية من (35) عاماً فما فوق.