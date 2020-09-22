الداخلية الفلسطينية: سنشدد الإجراءات على المنشآت ووسائل النقل

قال الناطق باسم وزارة الداخلية الفلسطينية، غسان نمر: إنه سيتم تشديد الإجراءات على المنشآت ووسائل النقل، مشدداً على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، وكذلك تشديد العقوبات باعتباره الحل الأمثل والأساس في هذه المرحلة.





وأوضح نمر، وفق إذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن فكرة الإغلاق الشامل، كانت من ضمن الخيارات المطروحة لدى الحكومة؛ للحد من انتشار الفيروس، لكنها فضلت الاتجاه نحو تشديد الإجراءات والعقوبات.





وأشار إلى أن الالتزام بإجراءات الوقاية يحمينا من فيروس (كورونا) ومن أمراض أخرى كالانفلونزا، مشيراً إلى أنه سيتم تشديد الإجراءات على المنشآت ووسائل النقل في حال عدم التزامها بهذه الإجراءات.



رام الله - دنيا الوطن