شؤون فلسطينية

معروف: نتوقع فتح معبر رفح الأسبوع المقبل ومصر طلبت نتيجة فحص (كورونا) للمغادرين

معروف: نتوقع فتح معبر رفح الأسبوع المقبل ومصر طلبت نتيجة فحص (كورونا) للمغادرين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، سلامة معروف: "عملنا على فتح معبر رفح خلال فترة الإغلاق 4 مرات في إطار تخفيف الأعباء، وتلبية احتياجات المواطنين".

وأضاف معروف، وفق إذاعة (القدس): "نتوقع فتح معبر رفح البري مجددًا، الأسبوع المقبل، وننتظر تحديد الجانب المصري الموعد الفعلي".

وتابع: "الجانب الفلسطيني، أتم الاستعدادات اللازمة والإجراءات المتعلقة بالوقاية من فيروس (كورونا) ولا سيما الحجر الصحي للعائدين، والجانب المصري، طلب تزويد المغادرين من غزة بنتيجة فحص كورونا".

وأكمل: "وزارة الصحة، اجتهدت بوضع آلية تضمن حصول كل فرد يريد المغادرة على نتيجة الفحص الخاصة به على ألا تتجاوز فترة زمنية 48 ساعة من تاريخ وصوله إلى الصالة المصرية".

وأكمل: "لم يتم الحديث عن فرض رسوم على إجراء الفحص، وما أثير هو القيمة الفعلية للفحص المخبري، بمعنى أن هذا الفحص سريع وغير عادي، تخرج نتيجته خلال ساعات ولا يحتاج 24 ساعة كباقي الفحوصات".

واستكمل: "إعلان الفحص عبر شركات السياحة أُسيء فهمه، حيث إن قيمة الفحص تكلفته 30 دولارًا، وليس رسوم تم فرضها من وزارة الصحة، وحال وجود أي مستجدات فيما يتعلق بمعبر رفح، وتفاصيل المغادرة، يتم نشرها عبر الجهات الرسمية فقط.

وأضاف معروف: "وزارة الصحة، كُلّفت بإعداد آلية عمل تضمن حصول كافة المغادرين على نتيجة الفحص، وفق الطلب المصري، وهناك طروحات قدمتها بعض الجهات مفادها أن يقوم المواطن بتحمل تكلفة جزء من الفحص، لكن هذا الأمر لم يناقش حتى اللحظة".

واستكمل: "نحن حاليًا في مرحلة التدرج الحذر للسماح لقطاعات المجتمع بإعادة العمل، وفق إجراءات السلامة وفق الحالة الوبائية لكل منطقة، والمعطيات الصحية التي توفرها فرق التقصي، هي العامل لاتخاذ أي إجراءات مستقبلية على صعيد المناطق السكانية".

وقال معروف: "التزام المواطنين، هو الأساس في نجاح المجتمعات في مواجهة فيروس (كورونا)، وضمان الالتزام بإجراءات الوقاية التي أقرتها الصحة، يقع على عاتق أصحاب المنشآت، التي أعيد فتحها ووعي المواطن بتعليمات السلامة".

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