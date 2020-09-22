القدرة: غزة وصلت لمرحلة صعبة من نقص المواد المخبرية الخاصة بفحص (كورونا)

قال الناطق باسم وزارة الصحة، في غزة، أشرف القدرة، إن قطاع غزة، وصل إلى مرحلة صعبة من نقص المواد المخبرية الخاصة بفحص فيروس (كورونا) في المختبر المركزي.



وقال القدرة، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن المواد التشغيلية الخاصة بالجهاز المخبري المستلم من اللجنة القطرية، ستنفد خلال الساعات المقبلة، وستنخفض قدرة المختبر على إجراء فحص فيروس (كورونا) إلى النصف.



وأضاف القدرة: "في حال توقف إجراء فحص (كوفيد- 19)، سينعكس ذلك سلباً على استمرار متابعة الخارطة الوبائية، وفحص المخالطين، وحالات الاشتباه، والمسحات العشوائية داخل المجتمع".



وتابع: "في حال توقف إجراء فحص (كوفيد- 19) فإن ذلك سيكون له تداعيات خطيرة على الجهود التي نقوم بها لمواجهة الوباء، ونعاني نقصاً حاداً في 65% من لوازم المختبرات وبنوك الدم، مما سيؤثر على الفحوصات الأخرى التي يحتاحها مرضى كوفيد- 19".



وأكمل: "نطالب كافة الجهات المحلية والإقيليمية والدولية بإنقاذ الوضع الصحي، والتدخل الفوري؛ لتلبية احتياجاتنا المخبرية والدوائية الطارئة لمواجهة الجائحة".

غزة- دنيا الوطن