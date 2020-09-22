وزارة العدل في غزة تُعلن افتتاح الدوائر الخدماتية للوزارة



وأشار إلى أنه تم استكمال المنظومة الإلكترونية لاستخراج شهادات عدم الحكومية من كافة مقرات كتاب العدل بالمحافظات، إضافة لنقل مقر كتبة عدل غزة لمقر مركز خدمة الجمهور وسط المدينة.



وأكد أن هذه الخطوات، جاءت لتسهيل استخراج المواطنين للشهادات والمستندات، وتصديق الوكالات في هذه الفترة الاستثنائية، وفي ظل أزمة (كورونا).



وشدد النحال على ضرورة اتباع إجراءات السلامة المطلوبة والمتفق عليها من قبل وزارة الصحة، كارتداء الكمامة وتعقيم المكان وتعقيم أيدي متلقي الخدمة وضرورة إحضار متلقي الخدمة قلمه الخاص والتأكيد على التباعد.



كما أشار إلى ضرورة قيام متلقي الخدمة بحجز موعد قبل 24 ساعة من حضوره لمقر الخدمة، وذلك لضمان حدوث أي ازدحام.



وقدم وكيل الوزارة شكره لوزارة الداخلية بشقها المدني وجهاز الشرطة، وللمجلس الأعلى للقضاء؛ لمساهمتهما في افتتاح هذه المقرات، وتأمين الإجراءات اللازمة.



يشار إلى أن الوزارة قامت بافتتاح مقر خانيونس كإنجاز نوعي جرى في ظروف استثنائية من أجل تسهيل خدمة المواطنين في محافظتي خانيونس ورفح.

وقال النحال: إن افتتاح هذه الدوائر المتمثلة في دائرة السجل العدلي ودائرة التصديقات المتواجدة في مركز مقر خدمة الجمهور في مدينة غزة، ومقرات كتاب العدل في كافة المحافظات، يأتي من باب التسهيل على المواطنين، ونظراً لحاجة المواطنين الماسة لها لاستخراج شهادات عدم الحكومية، وتصديق الوكالات، وكافة المستندات الرسمية.