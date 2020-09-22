محافظ سلفيت يدعو المزارعين إلى الالتزام بالموعد المحدد لقطف الزيتون

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رام الله - دنيا الوطن

دعا محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، المزارعين في بلدات وقرى المحافظة؛ للالتزام بموعد قطف الزيتون، الذي حددته وزارة الزراعة بتاريخ 7/10/2020 بهدف ضمان موسم جيد للمزارعين، وقاطفي الزيتون، مؤكداً أن موعد تشغيل المعاصر سيكون في نفس الموعد المحدد.



وتمنى كميل، أن يكون موسم قطف الزيتون للعام الحالي موسم خير وبركة في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها، وخاصة أن شجرة الزيتون من أهم المزروعات في فلسطين وكذلك في محافظة سلفيت، ويتم الاعتماد عليها كمصدر دخل للمزارعين وغالبية المواطنين، مشدداً على ضرورة الالتزام بالموعد المحدد لقطف الزيتون، وتشغيل المعاصر تحت طائلة المسؤولية لضمان جودة الزيت، وللحصول على منتج منافس بالأسواق.



وأكد محافظ سلفيت على وقوف المحافظة ومؤسساتها إلى جانب المزارعين، ودعمهم، ضمن الإمكانيات المتاحة، مثمناً الدور الذي تقوم به وزارة الزراعة، ومديريتها، ولجان الرقابة والتفتيش المختصة في المحافظة بهذا الخصوص.