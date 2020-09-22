الاحتلال يصور مدرسة ومساكن في تجمع عين العوجا تمهيدا للهدم

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رام الله - دنيا الوطن

صورت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مدرسة شلال العوجا الأساسية المختلطة، وعددا من المساكن المكونة من الصفيح ، في تجمع عين العوجا شمال مدينة أريحا تمهيدا للهدم.



وقال المواطن فرحان غوانمة بأن قوات الاحتلال اقتحمت التجمع، وصورت المساكن في المنطقة وحاصرت المدرسة التي أعيد بناؤها يومي الجمعة والسبت الماضيين، بالتعاون مع هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ووزارة التربية والتعليم.



وأشار إلى أن الاحتلال يحاول هدم المدرسة التي تحتوي على 13 غرفة صفية، وتضم طلبة من الصف الأول حتى التاسع، للضغط على السكان وترحيلهم من الأراضي.