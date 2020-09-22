وزارة المالية تُصدر بياناً بشأن رواتب الموظفين وأموال المقاصة

قالت وزارة المالية الفلسطينية، إنها تسعى لسداد 50% من رواتب الموظفين العمومين عن شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، بحد أدنى 1750 شيكل مع بداية الشهر المقبل.





وأضافت الوزارة، في تصريح لها عبر صفحتها الرسمية بـ (فيسبوك): "أي تغيير على هذه المعطيات، سيتم إعلامكم به مباشرة من خلال صفحة وزارة المالية الرسمية".



وتابعت: "أي معلومات لم تصدر رسمياً من خلال وزارة المالية، فيما يخص أموال المقاصة والرواتب، تعتبر مضللة وغير دقيقة وننوه على ضرورة عدم اعتمادها وتناقلها".





رام الله - دنيا الوطن