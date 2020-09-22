نادي الأسير: الأسيران الأخرس وشعيبات يواجهان أوضاعاً صحية خطيرة

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رام الله - دنيا الوطن

قال نادي الأسير، اليوم الثلاثاء، إن الأسيرين ماهر الأخرس وعبد الرحمن شعيبات المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، يواجهان أوضاعاً صحية خطيرة، يُقابلها تعنت ورفض الاحتلال بالاستجابة لمطلبهما المتمثل بإنهاء اعتقالهما الإداري.



وقال نادي الأسير في بيان له: إن الأسير الأخرس مضرب منذ (58) يوماً، وما يزال محتجزاً في مستشفى (كابلان) الإسرائيلي، والأسير عبد الرحمن شعيبات منذ (34) يوماً، وهو محتجز في سجن (عيادة الرملة).



وأوضح نادي الأسير، أنه وبالإضافة إلى ما يواجهانه من ظروف صحية خطيرة، فإن إدارة سجون الاحتلال تمارس إجراءاتها التنكيلية بحقهما، لاسيما عملية عزلهما التي بدأت بها منذ لحظة إضرابهما، ونقلهما المتكرر لإنهاكهما جسدياً،عدا عن الضغوط اليومية التي تتعمد ممارستها لكسر خطوتهما.



ولفت نادي الأسير إلى أن مستشفيات الاحتلال تُشكل للأسير المضرب معركة أخرى، حيث يواجه الأسير فيها شتى صنوف الضغوط النفسية والجسدية، وإلى جانب ذلك تستمر محاكم الاحتلال بالتواطؤ والعمل على ترسيخ سياسة الاعتقال الإداري عبر قراراتها التي تمثل فقط قرارات جهاز مخابرات الاحتلال (شاباك).



وفي هذا الإطار حمّل نادي الأسير الاحتلال كامل المسؤولية عن مصير الأسيرين الأخرس وشعيبات، وجدد مطالبته بضرورة التدخل العاجل للإفراج عنها، لاسيما مع استمرار انتشار الوباء بشكل متصاعد، الأمر الذي يُشكل خطورة مضاعفة عليهما.



يُشار إلى أن الأسير الأخرس يبلغ من العمر (49 عاماً) وهو من بلدة سيلة الظهر في جنين، وقد تعرض للاعتقال من قبل قوات الاحتلال عدة مرات كان آخرها في تاريخ 27 تموز/ يوليو 2020 وحولته سلطات الاحتلال إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور وجرى تثبيتها لاحقاً.



والأسير عبد الرحمن شعيبات (30 عاماً) من بيت لحم، اعتقل عدة مرات سابقاً، وكان آخرها في الخامس من حزيران/ يونيو 2020، وجرى تحويله للاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور.