حماس تُعلّق على مطالبات منظمات كويتية بتجريم التطبيع

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رام الله - دنيا الوطن

قال الناطق باسم حركة (حماس) عبد اللطيف القانوع في تصريحات عبر صفحته على (تويتر): إن "مطالبة عشرات المنظمات الكويتية، وسبقها عدد من النواب، بتجريم التطبيع مع الاحتلال، يعبر عن أصالة شعب الكويت الشقيق، ودعمهم لقضيتنا العادلة".



وتابع: "نقدر هذا التحرك الأصيل، ونأمل معه إقرار قانون تجريم التطبيع".



وأضاف في تصريحاته: "ندعو مختلف المنظمات والنواب العرب؛ لإتخاذ خطوات تنسجم مع مواقف شعوبهم الرافضة للتطبيع مع إسرائيل".



وكانت 41 منظمة كويتية، قد دعت البرلمان الكويتي (مجلس الأمة) إلى إقرار قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل.